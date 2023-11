Hoy venía pensando en… que ya está bien.

¿De verdad cada vez que el Valencia juegue contra el Real Madrid va a salir alguien a decir la tan manida mentira de que Mestalla es racista? ¿De verdad todos esos que no estuvieron en Mestalla el día del partido van a seguir diciéndonos a los que si estuvimos que pasó algo que no pasó? ¿Hasta cuando?

Porque ayer fue Federico Jiménez Losantos al que de manera contundente le contestó el Valencia. Bien hecho. Pero antes fueron los Ancelotti, los comités, algunos medios de comunicación, Vinicius ante el Juez o la gala del Balón de Oro. Basta ya de tildar y poner la etiqueta a la afición del Valencia de algo que no es. Lo vuelvo a decir. No por repetir una mentira mil veces se convierte en verdad.

Y me fastidia no sabéis cuando que nos vengan a decir a los que llevamos más de 40 años asistiendo cada partido a Mestalla que somos algo que no somos. Y me fastidia no sabéis cuanto que nos quieran hacer creer que Mestalla cantó mono. Esos que ni estuvieron ese día en el campo ni probablemente lo hayan pisado jamás. Es más grave de lo que pensáis. Porque… difama que algo queda. Y quien no conoce a esta señora afición puede acabar teniendo una imagen de ella tan errónea como injusta.

Estoy cansado del tema Vinicius. Ojalá el sábado estos chavales capitaneados por Rubén Baraja asalten el Bernabéu. Tengo la sensación que todos aquellos que el año pasado decían eso de… pobrecito el Valencia… no debería estar así un equipo tan histórico… ojalá no desciendan… ya han comenzado a mutar. El Valencia vuelve a ser ese equipo que toca las narices, aquel que, y no lo olvidarán, le remontó 8 puntos al Madrid de los galácticos. Y eso sí me gusta. Pero de ahí a insistir en una mentira, en una falacia… media un abismo…