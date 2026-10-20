Hoy venía pensando en… el peor arranque de la historia en Mestalla.

Y es que el Valencia de Lim sigue batiendo récords de dudoso honor. Con el empate ante el Athletic en Mestalla, el Valencia ha firmado el peor arranque de su historia en Mestalla. Y todo en esta última temporada del viejo Mestalla. En cinco partidos ha sido incapaz de conseguir una sola victoria y tan solo ha cosechado dos empates, ante Celta y Ahtletic Club. Normal que el aficionado que acude cada fin de semana comience a desesperarse.

Hubo un tiempo en que los rivales iban a Mestalla con miedo. En aquel entonces esa tan manida frase que decimos de “un fortín” era una auténtica realidad. Hasta equipos como el Real Madrid o el Barcelona sufrían para sacar algo positivo de sus visitas. Hoy ya no. Los rivales que se enfrentan al Valencia saben de la presión que ejercen los incondicionales valencianistas, de como se llena cada partido superando los 40.000 aficionados pero… ya no le tienen miedo. Tanto es el descenso de nivel del equipo que ya ni tan siquiera Mestalla asusta.

Y eso debe ser algo que Aguirre debe recuperar. La salvación del equipo, como siempre, pasa por hacerse fuerte en Mestalla. Y para ellos también deberíamos dejar aparte ese ataque de nervios en el que vivimos todos los que lo pisamos. El sábado hasta Aguirre se encaró con un aficionado de tribuna y a Hugo Duro le pitaron desde le minuto uno. Calma y paciencia. Solo así el equipo puede hacerse fuerte en su propia casa.

Me da rabia ver que en esta última temporada en Mestalla todo sea tan desastre. Al menos hasta el momento. No me gustaría despedir la que ha sido mi segunda casa durante más de 40 años con la sensación que tengo en estos primeros cinco partidos. Aguirre tiene mucho trabajo por delante porque o recupera la fortaleza de Mestalla o estamos condenados al fracaso…