Hoy venía pensando en... si lo de Lim es ignorancia o desidia

Hoy venía pensando en… si lo de Peter Lim es ignorancia o desidia.

La presidenta del Valencia tuvo ayer la ocurrencia, no se le puede llamar de otro modo, de decir que Peter Lim no ve riesgo de descenso porque confía en el trabajo de Baraja. Esta frase vendría a confirmar que Peter Lim no tiene ni puñetera idea de fútbol sino fuera porque le creo más listo. Lim al igual que todos nosotros sabe que hay peor plantilla que el año pasado y que por mucha confianza que tenga en Baraja, al entrenador le ha dado un palo y una caña para esta temporada. No hay que ser muy listo para saber que si ya el año pasado se estuvo a punto, este año podría no ser muy diferente al anterior. Así que decir que no cree en el riesgo de descenso es… una estupidez.

Pongamos que es mentira y que Lim si cree que hay riesgo de descenso. Seria lo lógico ¿no? Los milagros a Lourdes y no pasan todos los años. En ese caso lo que demostraría es una desidia absoluta por el Valencia. Vamos, que le da igual si desciende o no. Ya hace tiempo que le condenó al infierno y no va a dejar de llevarle al abismo. Cada temporada, cada año y cada junta lo demuestra.

Sea por ignorancia o por pasotismo, es muy duro pensar en manos de quien está el Valencia. Que ayer la presidenta dijo que reducir coste de plantilla no está reñido con ser competitivo. Y la guinda la puso cuando dijo que Peter no cree que haya riesgo de descenso a segunda. O son todos unos malditos ignorantes o realmente lo que quieren es que el Valencia baje a segunda. Como una especie de venganza a todas las críticas que reciben. Han convertido al Valencia en un equipo mediocre en lo deportivo y pobre en lo económico. Pero no pasa nada, Baraja nos sacará de la mediocridad y el nuevo estadio de la pobreza. ¿A quién narices pretenden engañar?