Hoy venía pensando en… la incapacidad.

El ridículo del Valencia en el cierre de mercado es histórico. Con Sadiq lesionado para tiempo Gourlay fue incapaz de cerrar el fichaje de un delantero de la segunda división inglesa. Sí, de la segunda división inglesa. Tanto es así que el CEO a falta de dos horas para el cierre ya estaba abandonando las oficinas del club. La misma vergüenza que sintieron los valencianistas con su equipo en Riazor la sintieron ayer una vez cerrado el mercado de verano. Sí ese mercado que según el club nos tenia que llevar a pelear por el objetivo de volver a Europa.

Lo de ayer no es sino una muestra más de la nula planificación deportiva de este equipo. La incapacidad de firmar un delantero aunque sea de la Championship deja bien claro que no existe ningún tipo de proyecto. Se vendió a bombo y platillo la nueva estructura deportiva, Gourlay llegó sacando pecho de sus supuestos logros en el fútbol inglés, el presidente insistió en que el objetivo era volver a Europa… Y la verdad… la nada más absoluta.

Gourlay no solo ha sido incapaz de firmar un delantero sino que también ha sido incapaz de hacer la revolución necesaria en una plantilla agotada. Porque hablamos de las entradas pero también habría que hacerlo de las salidas. Que un futbolista como Raba con quien no cuenta el entrenador desde el pasado mercado de invierno siga en el Valencia es otra muestra más de lo mal que se han hecho las cosas. La incapacidad de Gourlay para ver que este vestuario necesitaba un cambio de aires es una más.

Si crees que gastándote apenas 9 millones de euros vas a redirigir tu objetivo de no descender a pelear por Europa o es que eres tonto o no sabes de qué va esto del fútbol. ¿De verdad Ron crees que con las llegadas de Arnau, Maffeo, Sato, Dieng, De Haas, Van Oevelen, Guido y Harvey Elliot vas a estar peleando por Europa? ¿De verdad? Anda… no nos tomes por tontos…