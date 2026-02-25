HOY VENÍA PENSANDO EN… el famoso “trata de arrancarlo Carlos”

A Corberán, con la última llegada de Saravia, le han traído entre verano e invierno 12 nuevos futbolistas. Doce. Algo que no había sucedido en años en el Valencia y un privilegio del que no han podido disfrutar muchos otros entrenadores. Y ya no hablo de Javi Gracia a quien en verano no se le trajo nada o de Gattuso o Bordalás que pidieron refuerzos en el mercado de enero y ni por esas.

Lo dije y lo repito. Corberán no tiene excusa alguna para tener nuevamente al Valencia peleando por no descender, a dos puntos de ese descenso, y habiendo ganado solo 6 partidos de 25. Todo lo que ha pedido se le ha concedido. Y además con futbolistas con experiencia de rendimiento inmediato. Vamos que no se ha hecho una plantilla mirando al futuro sino al presente. Y ver que el presente no acompaña es lo que genera esa desconfianza y bronca de los aficionados en la figura de Corberán.

Hubo un tiempo en que el aficionado valencianista se ponía tristes en semanas como esta teniendo que ver la Champions por la televisión. A eso ya nos hemos acostumbrado. Hoy nos ponemos tristes al tener que estar pendientes cada fin de semana de los resultados de los equipos que pelean por no descender. Y llegará un momento en que incluso a eso nos acostumbraremos. Con todo lo que hemos sido y lo que ya no somos.

Al coche se le han puesto doce piezas nuevas y ni por esas arranca. Ojalá lo haga en este mes de marzo donde el calendario le hace enfrentarse a sus rivales directos por la permanencia. Y es que llevamos ya demasiado tiempo diciendo eso de “trata de arrancarlo Carlos, trata de arrancarlo por Dios”:..