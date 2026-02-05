Hoy venía pensando en… la enésima decepción.

La del Valencia. Otra más. Os decía ayer la ilusión que me hacía el partido de cuartos en Mestalla ante el Athletic. Me había imaginado una noche de esas mágicas en Mestalla metiendo al equipo en las semifinales de Copa. Esta sufrida afición se merecía esa alegría. Habría sido, como dice la canción, maravilloso. Es más, cuando vimos la alineación de Valverde creo que todos pensamos que era posible. Hasta mi buen amigo y compañero del País Vasco José Manuel Monge me dijo antes de comenzar “si no nos ganáis hoy no nos ganáis nunca”.

Pues no. No se ganó. El gol de Iñaki Williams en el descuento nos devolvió a la realidad. Nos volvió a meter en esa depresión de la que llevamos muchos años sin salir. Otra vez más el Valencia y Corberán no supieron darle una alegría a los más de 46.000, récord de asistencia de estas dos últimas temporadas, que no quisieron perdérselo en Mestalla. Y me queda la sensación que este equipo está condenado a poder celebrar solo goles que te dan la permanencia o victorias que te hacen mantener la categoría. Así viene siendo todos estos últimos años. Gracias Meriton.

Y gracias Corberán. Una vez más te equivocaste en los cambios como sucediera ante el Betis el pasado domingo. No tuvo ningún sentido sacar a Lucas Beltrán que estaba siendo el mejor hasta ese momento y quien enlazaba el juego del equipo. Con su ausencia desapareció el juego colectivo. Y si a eso le añadimos que cuando no es Santamaría es Foulquier o sino Jesús Vázquez quienes cometen errores groseros, nada que hacer.

Le salió bien la jugada a Valverde. Puso en el once a los jóvenes para una vez avanzado el encuentro sacar su artillería pesada. Para entonces el Valencia debió haber ido muy por delante en el marcador. No lo hizo y cuando salieron los hermanos Williams ya todo fue muy distinto. Normal que la afición tenga a Corberán en el punto de mira. Ayer una vez más se llevó la bronca de Mestalla al ser anunciado su nombre por megafonía. Y no, esto no es casualidad…