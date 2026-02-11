Hoy venía pensando en… las denuncias de la Liga a Mestalla.

Fueron un total de 10 cánticos ofensivos los denunciados en el partido ante el Real Madrid. Y en todas esas denuncias se especifica que procedían de la Grada de Animación Joven. No aprendemos por mucho que insistamos en esa pelea de erradicar de los estadios de fútbol cualquier insulto.

Afortunadamente hace años, cuando yo iba a Mestalla de pequeño, podía ser la tónica habitual. Eran otros tiempos y otra sociedad. Hoy la cosa ha cambiado y hemos aprendido que al fútbol se debe ir a animar a tu equipo sin que por ello signifique insultar al contrario. El trabajo de La Liga en este sentido ha sido encomiable a lo largo de estos últimos años. Al menos han conseguido que no sea todo un estadio el que insulte a los rivales. Pero no siempre.

Me dolió mucho ver esta escena que os voy a contar antes del encuentro ante el Athletic Club. Estaba en la Avenida de Suecia esperando la llegada de los equipos cuando arribó el del Athletic Club. El cántico de los más de 2.000 que esperaban la llegada del Valencia fue casi unánime: con perdón “Puto vasco el que no bote”. No me gustó nada. Y aún menos ver a un padre junto a su hijo que no tendría más de seis años cantándolo y haciéndoselo cantar a su propio hijo. ¿Qué clase de educación es esa? ¿Por qué el fútbol transforma a las personas hasta el punto de normalizar que un padre y un hijo pequeño insulten a los futbolistas del equipo rival? Mal, muy mal. Casi me entraron ganas de llorar al ver la escena.

Me da igual que sea en Mestalla o en el campo que sea. No se puede permitir ni un insulto más. Al fútbol se va a disfrutar, si es que se puede que en el caso del Valencia casi que no, y a animar a tu equipo. Entendamos que animar a tu propio equipo no significa que tengas que insultar o menospreciar a los del equipo rival. En esta ocasión fueron 10 denuncias. Ojalá el siguiente partido ante el Real Madrid, Athletic Club o el equipo que sea sean muchas menos. Ojalá llegue un día que sean cero…