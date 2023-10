Hoy venía pensando en… como algunos se han lanzado a comprar las teorías de Miguel Zorío.

El ex vicepresidente del Valencia, aquel que dijo tener vendidas las parcelas de Mestalla y que incluso mostró un documento haciéndonos creer que así era, lleva años bombardeando con comunicados y presuntas ofertas a Peter Lim a todos los medios de comunicación. No es nada nuevo. Al mes puede que recibamos entre diez o más de ellos y siempre con el mismo fin: hacerse con el control del Valencia. Y ahí quien le compra el relato y quien no.

En uno de sus últimos comunicados insistía en el supuesto conflicto de intereses del concejal de grandes proyectos, Marí Olano, a la hora de negociar el convenio con el Valencia. Se basaba en que Olano, que está con una dedicación del 25% en el Ayuntamiento, trabaja para la empresa KPMG. Una consultora internacional que cuenta con más de 260.000 trabajadores en todo mundo y con oficinas en 143 países y que ha realizado trabajos de asesoramiento para las empresas de Peter Lim. En España son más de 5.500 trabajadores. Pero el ex vicepresidente ya se ha encargado de sembrar la duda.

Y hay quien ha decidido comprarle la teoría. Entre ellos el resto de grupos políticos que ya exigen la dimisión del propio Olano en su labor de oposición y con la intención de sacarle un rédito político y también aquellos cuyo único objetivo es que el convenio no vaya adelante, como el propio Zorio.

Porque de eso se trata, no nos engañemos. La semana pasado os hablaba de los intereses ocultos que genera el Valencia. Y a mi que determinado ex presidente, el mismo al que le han comprado su teoría, y cierto partido político hablen con tanta contundencia de un cambio de promotor… no sé… al menos a mi me llama muchísimo la atención…