Hoy venía pensando en... lo de abrir el Valencia el entrenamiento a la prensa

Hoy venía pensando en… lo de abrir el entrenamiento a la prensa.

Puede parecer una tontería. Puede parecer un detalle sin importancia. Puede incluso que haya quien piense que el hecho de que la prensa pueda ver quince minutos de un entrenamiento es una cosa que solo atañe a nosotros los periodistas. Y puede que lleven razón. Pero yo quiero ir más allá en mi reflexión y no quedarme solo en ese pequeño detalle.

Hubo un tiempo en que el fútbol y los equipos estaban cerca de sus aficionados. Cualquiera podía acudir a Paterna a ver un entrenamiento e incluso cazar alguna foto y firma de alguno de sus ídolos. Los periodistas podíamos entrar en la Ciudad Deportiva para ejercer de correa transmisora entre club y aficionados. Se vivía con normalidad y naturalidad esa cercanía demostrando que el fútbol más allá del negocio era de sus propios aficionados. Incluso por aquel entonces, con el Valencia ganando títulos (dos ligas, una UEFA y una Supercopa de Europa) el trato era tan cercano que a todos nos hacía empatizar con ellos. Se podía viajar con los futbolistas en el mismo avión, compartir un café en un aeropuerto. Y no pasaba nada. Los títulos seguían llegando. Y esa relación nos hacía a todos comprender que el futbolista no era solo una máquina de juego sino que detrás había una persona como todos nosotros.

Pero todo eso cambió. No sé si por la influencia del fútbol inglés donde desde siempre las ciudades deportivas de los clubes han sido auténticos búnkeres o por la de los llamados equipos grandes que trataban de evitar que sus estrellas se relacionaran con el pueblo, el Valencia fue poniendo muros en esa relación. Con el fútbol convertido ya en un negocio donde solo importa el dinero esos muros fueron creciendo más y más. No solo se cerraron los entrenamientos. Al aficionado se le empezaron a poner horarios insoportables y se les privaba de poder tener cualquier contacto con el futbolista. El fútbol había caído ya en manos del negocio televisivo y la tontería se había apoderado de los futbolistas. Como si fueran super hombres que no pudieran tener ninguna relación con el pueblo llano y donde el más antipático con los aficionados, el que nunca se paraba a firmar o hacerse una foto, era el más guay de todos.

Tal vez por eso me alegro mucho de lo que ha hecho hoy el Valencia. Basta de tanta tontería y tanto alejamiento y volvamos a la normalidad. ¿Porque sabéis que pasa? Que con tanto distanciamiento todos acabamos por deshumanizar a los futbolistas y al final ellos son los más perjudicados. No vemos al ser humano y tal vez por eso nos cueste tanto comprender sus errores o sus sentimientos. Pensamos que son máquinas que ni sienten ni padecen y a los que se les puede insultar y decir cualquier cosa que nos venga a la cabeza. Y sí, detalles como el que ha tenido hoy el Valencia pueden hacer que le volvamos a dar normalidad a este deporte. Como lo fue en un tiempo. Llamadme romántico…