Hoy con Léleman venía pensando en... la sinceridad de Gattuso

Hoy con Leleman venía pensando en… la sinceridad de Gennaro Gattuso.

Me gusta que el entrenador sea claro, franco, directo. No me gusta lo que dice pero si me gusta que lo diga, que no se esconda y que sea sincero con su afición. Sí, lo digo por eso de que “nadie me ha pedido Europa, me han pedido un estilo, revalorizar jugadores”. Ese es el objetivo nos guste más o menos que le ha marcado Meriton esta temporada.

Por eso repite una y otra vez lo de los 40 puntos. Sabe, y así lo dijo también, que con un equipo como este cuanto antes los sume antes se quitarán la presión (eso de la camiseta pesa) y podrá pensar en objetivos diferentes. Gattuso conoce a su plantilla, sabe de sus limitaciones y de que si algo no necesita es una presión añadida a la de vestir la camiseta del Valencia.

Pero Gattuso también conoce la grandeza de este club. Sin ir más lejos el sábado se le rindió homenaje al máximo goleador de la historia de la selección española, a ese que ganó un Mundial y una Eurocopa… a ese que un día… si… vistió la camiseta del Valencia. Y lo hizo durante cinco años. Porque hace no mucho, los mejores jugadores estaban aquí. Y con ellos en el equipo se jugaba Champions casi todos los años.

Ahora es distinto. Gattuso reconoce que lo que le ha pedido Meriton es crear un estilo de juego y revalorizar los jugadores que tiene. El Valencia ha dejado de estar en Europa y ni tan siquiera se plantea como objetivo volver a ella. El objetivo consiste en formar jugadores. El Valencia ya no es un equipo para competir sino para formar, ya no es un destino final sino un paso intermedio… se ha convertido en una escuela. Y eso que hubo un tiempo, no muy lejano, en que al Valencia se venía aprendido. Como los tiempos de Villa…