Hoy con Léleman venía pensando en... qué le diría a Kiat Lim

Hoy con Leleman venía pensando en… qué le diría yo a Kiat Lim.

Me gusta que se haya adoptado la medida de volver a las once acciones para asistir a las Juntas. Es un pequeño paso sí. ¿Es suficiente para volver a confiar en Meriton? No, no lo es y esa es una de las cosas que le diría al hijo de Peter Lim.

Querido Kiat. Cinco años sufriendo los desmanes de Anil Murthy son muchos años. Demasiados como para volver a confiar de la noche a la mañana en Meriton. Tal vez no sepas el daño que ha hecho ese personaje que vosotros mismos colocasteis al frente del Valencia y al que mantuvisteis durante 1.825 días. Creo que no es necesario volver a recordar todas las tropelías que hizo el ínclito personaje y que acabaron por alejar a todos, y digo todos porque hasta aquellos que os brindaron la alfombra roja el primer día se arrepintieron, los aficionados valencianistas no de su equipo, al que llevan en el corazón y cuyo sentimiento es indestructible, sino de la institución de la que sois máximos accionistas. La confianza se gana con los años y se pierde en un segundo. Anil tuvo 157 millones de segundos en los que, yo diría que en todos, perdió por completo la confianza de su afición.

Querido Kiat. Es muy difícil volver a creer en alguien que ha ido empequeñeciendo y sumiendo al Valencia en la más absoluta mediocridad. Son 1.000 días sin jugar en Europa y poco o nada queda ya de aquel Valencia cuyo prestigio europeo era una de sus señas de identidad. Y eso, querido Kiat, lo habéis hecho vosotros aunque ahora os queráis desmarcar de Anil Murthy.

Querido Kiat. Es muy difícil volver a creer en alguien que te ha mentido. Sí ya sé, no has sido tú pero sí aquellos que habéis mantenido durante cinco años saqueando al Valencia. Así que querido Kiat… hacen falta muchos más gestos que ese que vemos como extraordinario cuando debería ser lo normal. Porque como dice la frase bíblica: “por sus obras les conoceréis”. Y espero y deseo que las tuyas sean muy diferentes a las anteriores. Es la única manera de recuperar la confianza. Hechos y no palabras.