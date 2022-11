Hoy con Léleman venía pensando en... la posible sanción a Ancelotti

Hoy con Leleman venía pensando en… si se debe o no sancionar a Ancelotti

Si y no. Y me explico. Si, porque no hay ninguna diferencia entre lo que dijo Gayá, aquello de “lo ha visto y no ha querido pitarlo” con lo que manifestó el técnico italiano sobre el penalti “se lo ha inventado”, dijo. Así que si a Gayá le cayeron cuatro partidos por aquello… esperando estoy que le caigan el mismo número de encuentros de sanción a Ancelotti. La justicia debe medir a todos por igual. Si no lo hace… pensaremos mal, evidentemente.

Y no porque si yo fui de los que defendió que la sanción a Gayá era injusta, lo mismo debo pensar en este caso. No obstante hay un “pero”. Y es que me pareció injusta en gran medida porque ni Aspas ni Piqué ni Pellegrini ni Joel Robles recibieron el mismo trato. Así que el Comité tiene una buena oportunidad de demostrar en esta ocasión que aquello no fue una manera de cebarse con el Valencia o con el propio Gayá.

Lo que me sorprende es como ahora muchos de los que callaban con lo de Gayá ponen el grito en el cielo al ver que Ancelotti puede ser sancionado con cuatro partidos. Son los mismos que incluso defendían que la ley está para cumplirla y que no se que articulo del reglamento justificaba la sanción al valencianista. Los mismos que ahora utilizan la palabra escándalo y que por aquel entonces callaban.

Son esos que hablan de las bondades de Ancelotti, de que si el idioma… para tratar de justificar que no se le puede sancionar. Como si Gayá no tuviera también bondades o como si Ancelotti no llevara la tira de años aquí para saber lo que estaba diciendo. Son los que ahora claman con vehemencia a favor del técnico los mismos que en su día miraban para otro lado mientras en Valencia nos desgañitábamos por hacernos oír. Así que si… si el fútbol es igual para todos… si la norma es igual para todos… esperando estoy la sanción de Ancelotti… Querido Comité de Competición… a tiempo estáis de demostrarlo…