Hoy con Léleman venía pensando en.... mi fin de semana deportivo

Hoy con Leleman venía pensando en… el fin de semana deportivo que he pasado.

Primero en Mestalla el sábado por la tarde con el Valencia – Elche. Fue una gozada ver jugar a los de Gattuso en la primera parte y aún más con los dos goles de Cavani. El delantero uruguayo estrenó su casilla de goleador aunque sus dos flechas no valieran para que los valencianistas se llevaran la victoria. El horario no era el mejor, cuatro y cuarto de la tarde, pero aún así más de 41.000 aficionados se dieron cita en Mestalla. No cabe la menor duda que el Valencia de Gattuso ha vuelto a enganchar a la afición valencianista y hay ilusión por verles jugar en Mestalla.

Eso fue el sábado. El domingo a mediodía me acerqué al Ciutat de Valencia a ver el Levante – Leganés. Los de Miñambres, o mejor ya, los de Calleja consiguieron su segundo triunfo consecutivo para ir alejando dudas. Les costó sí, pero hoy la clasificación refleja tres puntos más y eso es lo importante. Por cierto que el Comandante Morales se dejó ver en el estadio. Era la primera vez que iba a ver a su ex equipo y para el que piense que fue invitado por el Levante… no, Morales tiene un pase de palco VIP comprado por él mismo… así que no será la última vez que le veamos por allí.

Y mi tarde de domingo acabó en la Fonteta. Otra derrota más, van cuatro seguidas, de los de Mumbrú. Y otra vez en los últimos segundos para desesperación de la afición valenciana que ve como las dudas sobre el equipo de Mumbrú van en aumento. Derrota al margen, es un espectáculo vivir partidos en la Fonteta a ritmo de DJ Fenoca. Ambientazo una vez más.

¿Y el clásico? Sí, se jugó este finde pero bastante ocupado lo tenía yo con el deporte valenciano como para darle demasiada importancia. Y es que no sabemos la suerte que tenemos en Valencia de tener tanta oferta y tanto deporte de élite…al menos para los que como… yo disfrutamos del deporte valenciano…