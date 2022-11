Hoy con Léleman venía pensando en... el enfado de Gattuso

Hoy con Leleman venía pensando en… todo lo que dijo Gattuso el sábado en la previa ante la Real.

Estaba visiblemente enfadado con la interpretación de sus palabras tras el encuentro ante el Barcelona. El técnico dijo, y no puede decir que no lo dijo porque está grabado que “nadie me ha pedido Europa, me han pedido un estilo de juego, revalorizar jugadores…” Eso fue lo que dijo y esa es la verdad de lo que le han pedido. Ya dije ese día que me gustaba la sinceridad y claridad del entrenador.

Dicho esto, otra cosa es la interpretación que se quiera extraer de esas palabras. Entiendo que Gattuso está enfadado porque no quiere que se le utilice en la guerra contra Lim. El técnico quiere mantenerse al margen de esa pelea y no le gusta que de esas palabras extraigamos que está enfadado con la propiedad por no darle las armas suficientes para pelear por objetivos más ambiciosos.

Tal vez por eso dijera aquello de que “a alguno le gusta que las cosas vayan mal”. Os aseguro que no es mi caso ni me di por aludido. Mis mejores momentos como periodista y como valencianista los he vivido cuando mejor le han ido las cosas al Valencia. Nunca he sido más feliz que cuando se ganó el doblete ni mas desdichado que cuando Pelegrino falló su penalti en Milán. Pero aún así entiendo lo que quiere decir Gattuso con esas palabras.

Puede que alguno quiera que todo explote para que Lim termine por vender. Puede que alguno desee que las cosas en lo deportivo vayan mal. Yo, os aseguro que cuando criticamos lo hacemos justo con otra intención bien diferente. Si señalamos lo que va mal es para que se cambie, para tratar de que se mejore. Pero nunca, jamás para hacer daño al Valencia. Eso sí, también os digo que ojalá todo fuera bien, pero por desgracia… no es así…