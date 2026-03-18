Herido con politraumatismo un niño de 2 años al caer de un balcón en Catarroja

Un niño de dos años ha resultado herido con politraumatismo tras caer esta tarde desde el balcón de un segundo piso en la localidad valenciana de Catarroja.

Según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), los hechos han tenido lugar sobre las 19:15 horas, cuando ha recibido una llamada en la que se le solicitaba asistencia sanitaria por este caso, cuyas circunstancias no han trascendido.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado una unidad del SAMU y un vehículo de intervención rápida.

Los equipos médicos han asistido al menor por politraumatismo y le han trasladado al Hospital La Fe de València en la ambulancia del SAMU.