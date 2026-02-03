El Gobierno detecta casi 1.900 nuevos pisos turísticos ilegales en València

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas online de gestión de pisos turísticos la existencia de un total de 1.874 apartamentos ilegales en la ciudad de València, con el fin de que retiren sus anuncios de sus portales de internet. Se trata de viviendas que han solicitado inscribirse en el registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han conseguido porque no cumplen los requisitos establecidos.

València es el quinto municipio español con mayor número de solicitudes revocadas por detrás de Madrid, Barcelona, Marbella y Sevilla. En séptimo lugar está Torrevieja (Alicante), con 1.240 notificaciones.

En todo el territorio de la Comunitat Valenciana el Ministerio ha notificado la existencia de 14.387 viviendas turísticas y temporales ilegales. Es la segunda autonomía en la que más alojamientos en esta situación se han detectado, solo por detrás de Andalucía.

Más de 86.000 en toda España

En el conjunto de España, el MIVAU ha notificado a las plataformas la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales y ha pedido que se retiren sus anuncios. De las 412.253 solicitudes de registro 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico, es decir, de temporada.

Madrid lidera el ranking de municipios con mayor número de solicitudes revocadas para el empleo de viviendas en el ámbito turístico, con un total de 5.344. Le siguen Barcelona (con 5.005 denegadas), Marbella (2.993), Sevilla (2.659), València (1.874), Málaga (1.845), Torrevieja (1.240), San Bartolomé de Tirajana (1.056), Adeje (1.019) y Arona (942).

En el ámbito autonómico, Andalucía es, con mucha diferencia, la comunidad autónoma con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (21.872). A continuación, Comunitat Valenciana (14.387) y Canarias (13.726) se sitúan asimismo en la parte alta de la tabla en números registros denegados.