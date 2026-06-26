Los ‘Gay Games’ traen a València más de 10.000 deportistas de 80 países para disputar los mayores juegos deportivos de la diversidad

València se prepara para acoger por primera vez en España los ‘Gay Games’ a partir de este sábado. La XII edición de la mayor cita mundial del deporte inclusivo reunirá en la ciudad hasta el 4 de julio a más de 10.000 participantes de 80 nacionalidades diferentes.

Estados Unidos lidera la participación en estos juegos, con más del 30% de las inscripciones, seguido de Reino Unido, Alemania y Canadá. Los participantes medirán su fuerza o habilidad en hasta 37 disciplinas deportivas distintas que se disputarán en medio centenar de instalaciones de València y su área metropolitana.

La candidatura de València como sede de los XII ‘Gay Games’ fue impulsada por el anterior gobierno municipal de Compromís y PSPV-PSOE. Tras su acceso al ejecutivo local en 2023 el PP -aunque sin el apoyo de sus socios de Vox- ha seguido apostando por su organización porque son el evento más importante que ha acogido la ciudad desde la Copa del América de Vela. La ocupación hotelera media prevista durante los días del evento supera el 76%. La alcaldesa, María José Catalá, confía en que sean un éxito:

Los ‘Gay Games’ no cuentan con el apoyo de los colectivos locales LGTBIQ+ más representativos, que censuran haber sido apartados de la organización por el gobierno local, así como los recortes que, a su juicio, ha introducido el PP tanto desde el Ayuntamiento de València como desde la Generalitat en las medidas de fomento de la diversidad. Críticas que comparte la oposición municipal, que no estará presente en la ceremonia inagural. La concejala de Compromís Llüisa Notario acusa a los populares de haber convertido estos juegos en un simple negocio:

Por su parte, el edil socialista Borja Santamaría considera que el gobierno local en realidad “no quiere” estos juegos:

Los ‘Gay Games’, que se celebran cada cuatro años, arrancarán el sábado con un espectáculo en el estadio ‘Ciutat de València’ en el que actuarán, entre otros artistas, las cantantes Mónica Naranjo o Soraya. La primera edición se celebró en 1982 en San Francisco y la última fue en 2023 de manera conjunta en Hong Kong y la ciudad mexicana de Guadalajara.