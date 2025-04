Gan Pampols apuesta por vincular las alertas por temporal a medidas de "carácter obligatorio"

El vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, ha apostado por vincular las alertas que se activen ante cualquier temporal, como la DANA del 29 de octubre, a medidas de "carácter obligatorio".

"Una información de una alerta roja no es una información. Tiene que tener un carácter obligatorio. No tiene que depender solo del alcalde que decida si hay o no colegio o si se cierre una carretera. ¿Alerta roja? La Guardia Civil corta las carreteras nacionales", ha apuntado Gan Pampols, al tiempo que ha abogado por "afinar mucho más las predicciones".

"No se puede a las siete de la mañana decir alerta roja y luego naranja, y luego roja y luego naranja. Da igual que la probabilidad vaya alterándose. Si el riesgo es el que es, pues inmediatamente se aplica ese modelo de alarma y se desencadenan una serie de acciones", ha apuntado.

El vicepresidente segundo del Consell ha lamentado que no exista un "calendario compartido" con el Gobierno para la coordinación de actuaciones: "No hay más que anuncios, cuando los hay".

Así se ha pronunciado Gan Pampols durante las jornadas 'Ingeniería en Tiempos de Dana', organizadas por el COIICV-Valencia, en las que ha vuelto a pedirle al Gobierno que lance créditos a fondo perdido, que sean fondos "de acción directa y sin costes".

El responsable para la Recuperación Económica y Social ha detallado una serie de "propuestas", entre las que destaca un pacto de Estado que permita "revisar, actualizar y priorizar las inversiones en infraestructuras hídricas y de defensa ante el cambio climático".

También ha planteado un plan de obras hídricas que contemple "balsas de laminación, zonas de sacrificio, repoblación forestal, conectividad de cauces y desimpermeabilización del suelo".