La Fundación Madrina repartirá juguetes y comida entre las familias no catalogadas como damnificadas tras la DANA

La Fundación Madrina repartirá a partir de hoy juguetes y comida a familias con hijos que no fueron catalogadas como damnificadas tras la DANA de Valencia. La entidad está trabajando en siete municipios pero su objetivo pasa por llegar a familias de otros municipios.

El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, afirma que con su apoyo quieren que los menores de cero a doce años olviden todo lo que han vivido en los últimos quince meses.

Reitera que la DANA ha afectado a muchas familias directamente, por que lo han perdido todo, pero también indirectamente por que han perdido sus empleos provocándoles una vulnerabilidad que no tenían.

Lamenta que las ayudas del estado sigan sin llegar a los que más lo necesitan.