AYUDA SOCIAL

La Fundación Madrina repartirá juguetes y comida entre las familias no catalogadas como damnificadas tras la DANA

El apoyo de la Fundación lo recibirán más de 20.000 familias, entre ellas personas mayores o jóvenes con hijos, que no han podido salir adelante.

Amparo Sánchez

Valencia |

Las donaciones de alimentos son claves para las personas en riesgo de pobreza
Las donaciones de alimentos son claves para las personas en riesgo de pobreza | Archivo

La Fundación Madrina repartirá a partir de hoy juguetes y comida a familias con hijos que no fueron catalogadas como damnificadas tras la DANA de Valencia. La entidad está trabajando en siete municipios pero su objetivo pasa por llegar a familias de otros municipios.

El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, afirma que con su apoyo quieren que los menores de cero a doce años olviden todo lo que han vivido en los últimos quince meses.

Reitera que la DANA ha afectado a muchas familias directamente, por que lo han perdido todo, pero también indirectamente por que han perdido sus empleos provocándoles una vulnerabilidad que no tenían.

Lamenta que las ayudas del estado sigan sin llegar a los que más lo necesitan.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer