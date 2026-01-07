016 TELÉFONO DE AYUDA

La Coordinadora Feminista reclama la renovación del Pacto valenciano contra la violencia de género

Este miércoles vuelven a denunciar los últimos asesinatos por violencia machista

ondacero.es

València |

Manifestación convocada por el Moviment Feminista de València bajo el lema "Dones, vives i unides contra el masclisme", en 2022.
Manifestación convocada por el Moviment Feminista de València bajo el lema "Dones, vives i unides contra el masclisme", en 2022. | EFE / Biel Aliño / Archivo

La Coordinadora Feminista de València recibe el nuevo año con "esperanza" aunque no olvidan el balance "triste y preocupante" que ha dejado 2025 en la Comunitat Valenciana: cuatro mujeres asesinadas por violencia machista y un menor por violencia vicaria. Este miércoles por la tarde, como suele ser habitual el primero de cada mes, han convocado una concentración en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad para denunciar los últimos casos.

"Esperamos que todo el andamiaje que se ha construido desde 2004 para atajar la violencia no se desmantele. Exigimos que se invierta en recursos públicos para atender a las mujeres víctimas", ha señalado Candi Barroso, portavoz de la organización

Piden además que se renueve el pacto valenciano contra la violencia de género, caducado -- lamentan -- desde hace más de tres años.

Fuentes de la Generalitat aseguran a Onda Cero que, en el arranque de la legislatura, se crearon mesas de trabajo, que se han reunido en varias ocasiones y han presentado propuestas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer