La Coordinadora Feminista reclama la renovación del Pacto valenciano contra la violencia de género

La Coordinadora Feminista de València recibe el nuevo año con "esperanza" aunque no olvidan el balance "triste y preocupante" que ha dejado 2025 en la Comunitat Valenciana: cuatro mujeres asesinadas por violencia machista y un menor por violencia vicaria. Este miércoles por la tarde, como suele ser habitual el primero de cada mes, han convocado una concentración en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad para denunciar los últimos casos.

"Esperamos que todo el andamiaje que se ha construido desde 2004 para atajar la violencia no se desmantele. Exigimos que se invierta en recursos públicos para atender a las mujeres víctimas", ha señalado Candi Barroso, portavoz de la organización

Piden además que se renueve el pacto valenciano contra la violencia de género, caducado -- lamentan -- desde hace más de tres años.

Fuentes de la Generalitat aseguran a Onda Cero que, en el arranque de la legislatura, se crearon mesas de trabajo, que se han reunido en varias ocasiones y han presentado propuestas.