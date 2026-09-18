Fin de semana con lluvias en la mitad sur de la Comunitat y temperaturas sin cambios

La Comunitat Valenciana presentará este fin de semana intervalos nubosos, con chubascos localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante este viernes y acompañados de tormenta el sábado, que podrían registrarse también en el litoral del norte de Valencia y sur de Castellón, mientras las temperaturas se mantendrán con pocos cambios.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este viernes intervalos nubosos, con probabilidad de chubascos en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante la primera mitad del día y en el interior la segunda mitad, sin descartar que sean localmente fuertes en la costa norte de Alicante y el extremo sur de Valencia por la mañana.

Las temperaturas presentarán hoy cambios ligeros, mientras el viento será flojo de componente norte a primeras horas, con intervalos de moderado en la mitad sur del litoral; al mediodía girará a componente este y aumentará a moderado en la mitad sur de Alicante.

El sábado también hay probabilidad de chubascos acompañados de tormenta en la mitad sur la primera mitad del día, y no se descartan en el litoral del norte de Valencia y sur de Castellón.

Estas lluvias podrían alcanzar una intensidad fuerte o muy fuerte localmente en el litoral del sur de Valencia y norte de Alicante por la mañana.

El domingo el cielo amanecerá con intervalos de nubes bajas, brumas y bancos de niebla en el interior de Valencia y Alicante y poco nuboso en el resto a primeras horas, tendiendo a poco nuboso en general durante el día.

Las temperaturas mínimas seguirán con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso, mientras que el viento será flojo de dirección variable a primeras horas, tendiendo a componente este al mediodía.