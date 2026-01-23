Fin de semana con lluvias débiles en la Comunitat, cota de nieve en descenso y viento en el interior

El cielo de la Comunitat Valenciana estará este fin de semana nuboso, con precipitaciones débiles y dispersas y cota de nieve en descenso el sábado -en torno a los 500-700 metros-, al igual que las temperaturas, mientras que el domingo se espera viento del oeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior.

Este viernes habrá cielo nuboso a primeras y últimas horas con precipitaciones débiles y dispersas y poco nuboso o despejado durante las horas centrales, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a la cota de nieve bajará de los 1.600-1.800 metros hasta unos 900-1.200 metros y las temperaturas descenderán de forma ligera o se mantendrán sin cambios, con mínimas al final del día en la mitad norte.

El viento será hoy moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior durante las horas centrales.

Para este sábado Aemet prevé intervalos nubosos con probabilidad de precipitaciones en el interior y sin descartar en el litoral de manera aislada remitiendo por la tarde.

La cota de nieve se situará mañana en torno a los 500-700 metros y las temperaturas bajarán de forma generalizado, produciéndose las mínimas al final del día y con heladas débiles en el interior de la mitad norte, mientras que el viento será moderado del oeste, con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas altas o expuestas del interior.

Este domingo, el cielo estará nuboso, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el interior, y la cota de nieve se situará entre los 1.000-1.400 metros.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios mientras que las máximas subirán, con heladas débiles en el interior de la mitad norte, y el viento será del oeste moderado a fuerte, con rachas muy fuertes en el interior.