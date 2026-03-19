Las fallas de 2026 se reducirán a cenizas en la "Nit de la Cremà"

19 de marzo día grande y último de las fiestas falleras de 2026. Miles y miles de falleros, no sólo del Cap i Casal, sino de todos los municipios con tradición fallera de la Comunitat Valenciana, están disfrutado a estas horas de los últimos actos programados para este jueves. El más especial, sin duda va a ser La Nit de la Cremà, donde veremos como todos los monumentos se reducen a cenizas.

El Consorcio Provincial de Bomberos y el Ayuntamiento de València han activado un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los espectadores que acuden a presenciar el acto multitudinario de la "Nit de la Cremà".

Se movilizarán alrededor de 700 efectivos en total en toda la provincia de València que estarán presentes en 300 monumentos y en cerca de un centenar de municipios. El operativo ha sido diseñado a partir de un análisis exhaustivo en el cual los bomberos han inspeccionado un total de 525 monumentos en 93 municipios a través de un protocolo digitalizado y ejecutado “a pie de falla”.

Así lo ha explicado en Onda Cero el Diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, quien apunta a que también participarán bomberos de Castelló, Alicante y Teruel.

En el caso de la ciudad de València, el regidor delegado de Bomberos, Juan Carlos Caballero, apunta que un centenar de fallas serán protegidas.

Otros municipios, más allá de València capital, viven también esta noche la Nit de la Cremà. Son más de 100 los municipios de la Comunitat que celebran Fallas. En Castellón, destacan Burriana, Benicarló, la Vall d’Uixó, Almenara, Bejis y Segorbe. Y en Alicante, se plantan monumentos, por ejemplo, en Denia, Benidorm o Elda.

En la provincia de Valencia, tras Valencia, por número de comisiones y falleros, destaca Alzira, con 34 comisiones, Torrent, con 28 y Xàtiva o Gandia, con 23.