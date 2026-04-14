APOYO SOCIAL RENTA

Las entidades sociales valencianas animan a los ciudadanos a darles apoyo a través de la casilla de Fines Solidarios

En 2025 un total de 1.336.249 personas marcaron la casilla de Fines Sociales en su declaración de la renta en la Comunitat Valenciana, lo que supuso un 47,9% del total de declaraciones presentadas en Alicante, Castellón y Valencia durante el pasado ejercicio.

Amparo Sánchez

València |

Las entidades sociales animan a los ciudadanos a darles apoyo a través de la renta.
Las entidades sociales animan a los ciudadanos a darles apoyo a través de la renta. | ONGD

En 2025 entorno a un 48% de las personas contribuyentes de la Comunitat Valenciana marcaron la casilla 106 de Actividades de Interés Social, conocida como X Solidaria, en su declaración de la renta. Esto supuso una recaudación de 52´5 de euros. Plataformas y entidades sociales animan a los ciudadanos a mostrarles su apoyo.

La cuantía recaudada se destinará a proyectos sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad entre las que destacan personas mayores, con discapacidad, migrantes o refugiadas, infancia y familia entre otras. Según Luis Vañó, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, es un gesto de los contribuyentes que permite ayudar a millones de personas.

Recuerdan que es posible marcar la casilla de Actividades de Interés Social aunque se marque la de la Iglesia Católica y destinar un 0,7% de los impuestos a cada una de ellas.

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