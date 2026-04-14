Las entidades sociales valencianas animan a los ciudadanos a darles apoyo a través de la casilla de Fines Solidarios

En 2025 entorno a un 48% de las personas contribuyentes de la Comunitat Valenciana marcaron la casilla 106 de Actividades de Interés Social, conocida como X Solidaria, en su declaración de la renta. Esto supuso una recaudación de 52´5 de euros. Plataformas y entidades sociales animan a los ciudadanos a mostrarles su apoyo.

La cuantía recaudada se destinará a proyectos sociales dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad entre las que destacan personas mayores, con discapacidad, migrantes o refugiadas, infancia y familia entre otras. Según Luis Vañó, presidente de la Plataforma del Tercer Sector de la Comunitat Valenciana, es un gesto de los contribuyentes que permite ayudar a millones de personas.

Recuerdan que es posible marcar la casilla de Actividades de Interés Social aunque se marque la de la Iglesia Católica y destinar un 0,7% de los impuestos a cada una de ellas.