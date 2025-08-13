Educación reforzará la competencia matemática en 277 centros educativos el próximo curso

El próximo curso escolar 277 centros educativos de la Comunitat Valenciana (205 de Educación Primaria y 72 de Secundaria) contarán con un Programa de Refuerzo de la Competencia Matemática.

Este programa tiene como objetivo la atención al alumnado de manera personalizada, trabajar la brecha de género en la competencia matemática y formar a los docentes que impartan matemáticas para el aprendizaje competencial.

Xaro Escrig, directora general de Innovación e Inclusión Educativa, traslado la medida en las reuniones celebradas en el mes de julio con los equipos directivos de los centros participantes de las tres provincias para informarles sobre el contenido de este Programa y las medidas que se van a aplicar para mejorar la competencia matemática del alumnado.

La directora general ha señalado que este programa surge de la necesidad de tomar medidas tras los resultados registrados por España en el informe PISA 2022 en competencia matemática, que se situaron en una puntuación similar a la media de la OCDE, pero con un descenso significativo respecto a los datos logrados en 2012.

"Según estos datos -ha explicado- el porcentaje de alumnado español en los niveles altos (6 %) es inferior al de la media OCDE (9 %). Además, aunque el porcentaje de alumnado español en los niveles bajos de rendimiento (28 %) es inferior al de la OCDE (31 %), es imprescindible realizar un esfuerzo importante en la reducción de esa cifra".

Otro dato significativo, añade Escrig, es "la brecha de género existente en el rendimiento en matemáticas, con un rendimiento medio de los chicos españoles 10 puntos superior al de las chicas". "Estos resultados en matemáticas se observan ya, incluso de forma más acusada, en los estudios de evaluación en la Educación Primaria", ha indicado.

Frente a ello, el Programa de Refuerzo de la competencia matemática tiene como objetivo general "mejorar el nivel de desempeño en competencia matemática del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Ciclos Formativos de Grado Básico en los centros educativos de la Comunitat Valenciana".

Con este fin, los 277 centros participantes en la Comunitat Valenciana recibirán formación y un acompañamiento y asesoramiento individualizado, a través de una red de 22 asesores específicos del programa.

Asimismo, dispondrán de una dotación económica para la adquisición de material vinculado al aprendizaje significativo de las matemáticas, además de una dotación de personal adicional para su desarrollo.

En concreto, para implementar estas actuaciones se han asignado un total de 184 puestos docentes para Educación Primaria y 2.970 horas en Educación Secundaria (que equivalen a 165 puestos).