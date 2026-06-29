La economía valenciana crecerá este año en torno al 2,7%, según las previsiones de la CEV

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) estima que la economía valenciana crecerá este año en el entorno del 2,7 por ciento, aunque lo vincula a una "reducción de la incertidumbre internacional" y al "mantenimiento de la fortaleza del mercado laboral, y el consumo y el impulso de las inversiones asociadas a la reconstrucción de la DANA y a los fondos NextGeneration EU".

Así se recoge en el Informe de Coyuntura y Perspectivas Económicas correspondiente al primer trimestre de 2026, que constata que la economía valenciana mantiene un comportamiento "sólido", se mantiene entre "las más dinámicas del entorno", aunque comienza a "moderar" el ritmo de crecimiento registrado durante la segunda mitad de 2025, según Ricardo Miralles, director de Economía y Análisis de la CEV.

El sector primario sigue desarrollando su actividad en un contexto complejo, condicionado por la reducción de las cosechas, el incremento de los costes de producción, los problemas fitosanitarios y la competencia de terceros países.

El informe destaca que el crecimiento continúa apoyándose fundamentalmente en la "fortaleza" de la demanda interna, el "buen comportamiento" del consumo privado y público, el mantenimiento de la inversión y la recuperación de las zonas afectadas por la DANA. La demanda exterior, por el contrario, presenta una evolución "más desigual", con un menor dinamismo del comercio de mercancías "compensado" por el buen comportamiento del turismo internacional.

Desde el punto de vista sectorial, la construcción y los servicios siguen liderando el crecimiento de la economía valenciana. La construcción mantiene una evolución favorable impulsada por la rehabilitación, la reconstrucción y la inversión pública y privada, mientras que el sector servicios continúa beneficiándose del dinamismo del turismo, el comercio y la creación de empleo.

Por el contrario, la industria muestra un comportamiento "más irregular". La producción industrial retrocedió en el primer trimestre, con "diferencias significativas" entre ramas de actividad. Mientras la industria azulejera fue la única gran actividad manufacturera que incrementó su producción en términos anuales, otros sectores como el metal, el textil, el calzado o el material de transporte continúan acusando una evolución "más débil".