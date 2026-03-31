Docentes en huelga advierten que si Educación no negocia mejoras, "en mayo el curso se acaba" en la Comunitat Valenciana

La huelga docente convocada este martes en la Comunitat Valenciana por cuatro sindicatos para reclamar mejoras en la enseñanza pública tendrá continuidad si no se logra "una reacción real" por parte de la Conselleria de Educación "después de más seis meses de intentos de negociación. "Si no nos sentamos a negociar y conseguimos mejoras, en mayo el curso se acaba".

En la marcha de València miles de docentes, familias y alumnos --unos 16.000, según las cifras facilitadas por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana-- han recorrido las calles de del centro para reclamar mejoras en las condiciones salariales y laborales del profesorado, como la bajada de las ratios, la reducción de la burocracia o la mejora de las infraestructuras.

La manifestación, convocada por el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV), UGT Ensenyament del País Valencià, la Federació d'Educació de CCOO y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), ha arrancado este martes a las 12.00 horas desde la plaza de San Agustín de València y ha recorrido las principales calles de la ciudad.

Durante el recorrido, se han visto carteles con proclamas como 'Per unes plantilles sense retallades' (Por unas plantillas sin recortes); 'La frustració ja supera la vocació' (La frustración ya supera la vocación); 'Menos ratios más recursos'; 'No queremos saunas ni congeladores, recursos ya' o 'Vull les condicions que la gent pensa que tenim' (Quiero las condiciones que la gente piensa que tengo).

El portavoz de STEPV, Marc Candela, ha señalado que desde el pasado 25 de septiembre los sindicatos llevan intentando negociar con la Conselleria de Educación las mejoras del profesorado y que lo "único" que hace el departamento de Campanar es "dilatarlo en el tiempo".

Asimismo, ha reivindicado que las medidas que proponen son para que haya una mejora en "las condiciones salariales y laborales del profesorado" y que "son en beneficio del nuestro alumnado porque son medidas para atenderlo mejor".

Preguntado por si no hay un acuerdo el 16 de abril con la Conselleria de Educación, el portavoz ha asegurado que los sindicatos están ya preparando la "(huelga) indefinida": "Si no hay una reacción real y nos sentamos a negociar y conseguimos mejoras, en mayo el curso se acaba", ha advertido.

Desde CCOO Educación, su secretaria general, Xelo Valls, ha criticado que la semana pasada la Conselleria citara a los sindicatos para "iniciar una negociación" y que pusieran sobre la mesa un decálogo que era "una declaración de intenciones" y que "parecía más una situación de mediación entre alumnos que un verdadero marco de negociación".

En este sentido, ha destacado que de los cinco sindicatos que componen la Mesa Sectorial, cuatro han apoyado la huelga y están "en la calle" pidiendo que "se sienten a negociar con una propuesta concreta y no con citas".

Por su parte, el presidente autonómico de CSIF Educación de la Comunitat Valenciana, José Seco, ha apuntado que las reivindicaciones de la jornada de huelga van en dos líneas. Por un lado, "la mejora de las condiciones laborales" y, por otro, "la subida de sueldo necesaria después de casi 20 años sin ninguna subida a nivel autonómico", ha enumerado.

Seco ha subrayado que los docentes valencianos "tienen que sentir que este gobierno les contesta" y por ello, ha pedido al departamento de Campanar que de "unas cantidades mínimas necesarias para empezar a negociar" algo que, a su juicio, "hasta ahora no han hecho".

La consellera de Educación, Carmen Ortí, ha asegurado que el Consell "comprende y comparte gran parte de las reivindicaciones" de los docentes que este martes han secundado la huelga convocada por cuatro sindicatos, pero ha recalcado que lo que no entiende es que durante los ocho años del anterior gobierno del Botànic "no hubo ni una sola convocatoria de huelga".

"Y, la verdad, en estos momentos en que nos encontramos al frente de proporcionar soluciones y llegar a acuerdos con los sindicatos, nos habría gustado que salieran antes a la calle porque la situación en la que se encontraría el personal docente estaría mucho más cerca de lo que se está reclamando".