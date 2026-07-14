ECLIPSE

El dispositivo de seguridad del eclipse estará coordinado por el Gobierno, la Generalitat y cinco municipios valencianos

València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos tendrán puntos de observación para contemplar el fenómeno astronómico

ondacero.es

València |

El dispositivo de seguridad del eclipse estará coordinado por el Gobierno, la Generalitat y cinco municipios valencianos
El dispositivo de seguridad del eclipse estará coordinado por el Gobierno, la Generalitat y cinco municipios valencianos | Agencia EFE

Para la contemplación del eclipse solar del próximo 12 de agosto, cinco localidades de la Comunitat Valenciana contarán con puntos de observación situados en lugares estratégicos.

València, Macastre, Puçol, Utiel y Aras de los Olmos se preparan para recibir a la ciudadanía que se desplaza a estos lugares que cuentan con las condiciones de visualización óptimas.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha detallado el dispositivo previsto para garantizar la seguridad durante el fenómeno astronómico.

Además, Bernabé ha anunciado en las últimas horas que el subdelegado del Gobierno mantuvo una reunión con los cinco municipios a los que ha pedido que realicen "juntas de seguridad específicas" con motivo del eclipse.

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