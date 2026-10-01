SUCESOS

Detenido el supuesto autor del incendio forestal de Tuéjar (Valencia)

El fuego quemó 835 hectáreas

EFE

València |

Tareas de extinción del incendio forestal declarado este mes de septiembre en Tuéjar.
Tareas de extinción del incendio forestal declarado este mes de septiembre en Tuéjar. | EFE / Kai Försterling

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como supuesto autor del incendio forestal intencionado en el término municipal de Tuéjar (Valencia) que el pasado mes de septiembre arrasó 835 hectáreas.

Así lo ha anunciado este jueves la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha añadido que el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.

El incendio forestal se inició el 15 de septiembre y quedó extinguido una semana más tarde, afectando a un paraje natural que forma parte de la reserva de la biosfera del Alto Túria.

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