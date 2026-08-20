Detenido un joven por matar con un arma blanca a su tío en Massanassa

La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a un hombre de 22 años que habría acabado, presuntamente, con la vida de su tío de 43.

La agresión se ha perpetrado en Massanassa, municipio valenciano de la comarca de l'Horta Sud, con un arma blanca tras una discusión a la salida de un bar ubicado en la avenida Blasco Ibáñez.

Tío y sobrino comenzaron una pelea a las puertas de un establecimiento de hostelería, por motivos que de momento se desconocen, que terminó con la muerte del hombre de 43 años de una puñalada asestada por su familiar.

Tras alertar al 112, de inmediato se ha puesto en marcha el protocolo de muertes violentas y se han presentado varias patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, el presunto agresor ya ha sido detenido y se encuentra en dependencias policiales.