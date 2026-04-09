El Consell exige a la Agencia Tributaria aplicar "cuanto antes" las nuevas deducciones autonómicas en la declaración

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido a la Agencia Tributaria (AEAT) que aplique "cuanto antes" las nuevas deducciones fiscales aprobadas por el Consell en el portal web de la Campaña de la Renta 2025, que todavía no se pueden seleccionar a pesar de que ya se ha iniciado el proceso.

"No voy entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha respondido Pérez Llorca a preguntas de los periodistas, tras la presentación de la Campaña de la Renta en el Palau de la Generalitat.

Según la Agencia Tributaria, no se han producido fallos en el portal Renta Web, sino que no se pueden aplicar aún las deducciones porque el Diari Oficial (DOGV) publicó de forma "muy tardía" la convalidación de los decretos-ley del Consell sobre la desgravación de gastos por la práctica y fomento de la música y por gastos sanitarios y deportivos.

En este contexto, Llorca ha defendido que las administraciones están obligadas a "no generar confusión y dudas" sobre las deducciones fiscales, al tiempo que ha destacado que los decretos --no su convalidación-- fueron publicados los pasados 3 y 6 de marzo. Considera, por tanto, que "ha habido tiempo suficiente" para que estas deducciones estuviesen en la aplicación informática de la Agencia Tributaria.

Tras remarcar que no pretende "polemizar", ha reclamado a la AEAT "claridad y que, cuando hay errores informáticos o no se llega a tiempo, no confrontar, sino solucionarlo". Ha urgido a que las deducciones se las puedan aplicar los valencianos "cuanto antes", ya que ha insistido en que "son una realidad desde el 3 y desde el 6 de marzo".

Respecto a qué deben hacer las personas que ya hayan hecho su declaración y no se hayan podido aplicar las deducciones, Llorca ha señalado que es la Agencia Tributaria "quien tiene que dar la información". Además, ha explicado que la AEAT ha trasladado a la Generalitat que los afectados podrán corregir y modificar su declaración "en el momento en el que estén las deducciones ya subidas a la pagina web".

"Creo que ha habido tiempo de sobra. Si no se ha hecho, no voy a entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha abundado.

Desde la Agencia Tributaria recomiendan a los contribuyentes valencianos que esperen a realizar la declaración si se quieren beneficiar de estas deducciones. Recuerdan además que, actualmente, modificar una declaración ya presentada "es muy sencillo", mediante un apartado específico en el portal web.

La AEAT informará a la Generalitat cuando las últimas deducciones fiscales estén incorporadas en el sistema para que lo difunda en los canales oportunos, añaden las mismas fuentes.

Por otro lado, cuestionado el jefe del Consell por las dudas que tienen algunos beneficiarios de ayudas destinadas a los afectados por la dana que no saben cómo incluirlas en su declaración de la renta, el jefe del Consell ha recordado que estas prestaciones están exentas de tributar "en la teoría y en la práctica", por lo que "no tienen que gravar en ningún impuesto".

También ha explicado que los beneficiarios tienen a su disposición los puntos de atención presencial y telemática habilitados por la Generalitat en el proceso de declaración de la renta, este año "con más personal y plataformas".