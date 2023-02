El Conqueridor Valencia gana en Lugo antes de jugar la Copa del Rey

El Léleman Conqueridor Valencia sumó su cuarta victoria consecutiva al derrotar por 2 sets a 3 al Arenal Emevé de Lugo en un partido frenético que tuvo de todo. Y es que el conjunto de Fabián Muraco logró sacar adelante un duelo complicado en tierras gallegas, con una tremenda remontada en el quinto set incluida, para llegar a la semana de la Copa del Rey crecido ante la adversidad y con buenas sensaciones.

Conqueridor no comenzó bien en el primer parcial fruto del buen nivel de saque de Arenal Emevé. Los ataques de Koko Linares, el mejor del cuadro gallego, eran contundentes. Valencia no podía frenar sus remates, todo lo contrario que el bloqueo rival, muy inteligente y bien formado. Los de José Valle aprovecharon bien sus armas y desde el inicio se pusieron por delante controlando en todo momento el parcial, que acabó cayendo del lado local por 25-19. El primero fue para Emevé.

La reacción de Valencia parecía llegar de inicio en el segundo set con un gran nivel en el saque. Sin embargo, no estaba siendo el mejor día de Vítor Amorim, que fue sustituido por Pablo Pérez dado que los puntos del brasileño no llegaban. Tampoco la entrada de Mengod hizo mejorar a Valencia, que no encontraba ni a Scarpin ni a Monfort en sus pretensiones de puntuar. En el tramo final, cuando Emevé igualó el encuentro, los locales aprovecharon su estado de ánimo positivo y consiguieron dar la vuelta al electrónico y hacerse también con el segundo parcial con cierta holgura (25-19).

El tercer parcial serviría para que Conqueridor volviera a mostrar su mejor versión. Con Amorim de nuevo en pista las opciones de ataque se multiplicaban y el acierto en saque era cada vez mayor para el equipo de Muraco, que hasta ahora no había estado preciso desde los 9 metros. Vicente Monfort se erigía como líder de los valencianos controlando el juego y puntuando con asiduidad para que finalmente los visitantes lograran poner el primer set para su tanteador a buen recaudo (22-25).

Mismos derroteros seguiría el cuarto parcial, donde Conqueridor seguiría mejorando su nivel de juego y los valencianos lograrían forzar el quinto parcial gracias de nuevo a la mejora ofensiva. Con Amorim y Monfort reencontrando sensaciones, Lugo no podía frenar la pegada de Léleman Conqueridor Valencia, que forzaba el quinto set (22-25). Y es ahí donde se fraguó la remontada: los valencianos arrancaron bien para, con dos ataques finales de un Amorim revitalizado, llevarse un set que Emevé había llegado a empatar. A la postre, victoria con épica para los de Muraco y la Copa en el horizonte.