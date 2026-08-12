La Comunitat Valenciana preparada para disfrutar del eclipse solar

A pocas horas del eclipse solar total, la Comunitat Valenciana ya está preparada para este acontecimiento histórico. La expectación es máxima y muchos ciudadanos de nuestro territorio y turistas ya se están desplazando a los 9 puntos oficiales de observación. Pero también lo están haciendo a zonas donde está prohibido el acceso, como los parques naturales o áreas forestales.

Así lo ha confirmado el Conseller de emergencias, Juan Carlos Valderrama, quién ha detallado cuales son los puntos donde ya se ha tenido que impedir el acceso por estar prohibido. Estas incidencias, según ha concretado Valderrama, se han producido en el entorno de la base militar de El Toro y en l'Albufera, donde "rápidamente" actúa la Policía Local y la Guardia Civil; en Bejís, en concreto en la Peña de Amador, y en La Salzadella, donde los ocupantes de una caravana han sido sorprendidos cuando intentaban subir por la pista de San Josep.

El conseller ha insistido en que esta zona sufrió recientemente un incendio causado por un rayo, y que los fuegos en la Sierra de Espadán y en Tírig todavía no han sido extinguidos, por lo que existe riesgo de que se puedan reavivar "en cualquier momento".

Ha advertido de que toda persona que acceda a lugares donde no está permitido será desalojada, una medida que se aplicará de forma "estricta", y ha apuntado que desde la Dirección General de Prevención de Incendios han confirmado que se ha retirado a algunas personas que habían accedido a un observatorio. "Tenemos que garantizar el bienestar y la seguridad de todas las personas, las temperaturas van a ser elevadas y puede haber tormentas con algún rayo tanto en la zona norte de la provincia de Castellón como en la zona limítrofe entre Alicante y Valencia, y tenemos que evitar que la gente deambule por masas forestales", ha manifestado.

El estado de las carreteras es de normalidad a estas horas, pero el incremento del tráfico va a ser exponencial conforme vayan pasando las horas, según la Delegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, que ha aconsejado antelación en los desplazamientos, planificar el viaje y evitar la distracción al volante como consecuencia del eclipse.

Tras la reunión del Cecopi, el director general de Ciencia, Rafael Sebastián, ha subrayado que uno de los grandes problemas de este miércoles pueden ser carreteras con colapsos importantes antes y después del eclipse, y ha animado a las personas que pueden ver el eclipse desde su casa a que no se desplacen.

Ante esta situación de colapso, ha pedido a la ciudadanía que se lo tome con "mucha paciencia y tranquilidad" y ha recordado que esta noche van a verse las perseidas y como no va a haber luna y el cielo estará muy oscuro se verá mejor de lo habitual. "Es un motivo para quedarse en el lugar y no desplazarse justo después del eclipse", ha agregado.

También ha advertido de la necesidad de usar métodos de protección, como gafas homologadas para ver el eclipse, ha deseado que sea un "día fantástico" para toda la ciudadanía y todos los visitantes de la Comunitat Valenciana, un 'destino starlight', y ha recordado que en 2028 habrá un eclipse lunar también visible desde esta región.