La Comunitat Valenciana, más que turismo de sol y playa en la IA, según LLYC

La Comunidad Valenciana consolida su reputación como uno de los destinos turísticos más completos de España, pero su conversación algorítmica -la forma en que la inteligencia artificial lo describe y recomienda- muestra un cambio profundo en las motivaciones del viajero. Los modelos generativos de IA (como ChatGPT, Gemini o Perplexity) priorizan las experiencias vinculadas a la gastronomía, la naturaleza y la cultura, que concentran casi el 70% de las menciones globales de la región, frente al tradicional turismo de sol y playa, que desciende a un 16,9%. Es una de las principales conclusiones que recoge el informe Comunidad Valenciana como destino turístico a través de la IA elaborado por LLYC.

El análisis se ha presentado este jueves en València en un acto en el que ha participado la consellera de Innovación y Turismo, Marián Cano, quien ha destacado que la Inteligencia Artificial "no debe percibirse como una amenaza, sino como una oportunidad para ser más visibles, más competitivos y más auténticos en un mercado turístico global en plena transformación".

El informe, basado en más de 7.600 consultas analizadas en el último mes en los principales motores de IA, posiciona a la Comunidad Valenciana como líder nacional en reputación cultural y gastronómica, con un sentimiento positivo del 90% en los mercados examinados. Sin embargo, advierte de una brecha de visibilidad internacional: mientras que la IA cita recurrentemente a la región en España, su presencia en Reino Unido y Estados Unidos es todavía limitada, situándose fuera de la “lista corta” de recomendaciones automáticas. Se trata de una de las asignaturas pendientes.

“El reto no es solo ser visible, sino ser la respuesta que la IA ofrece a un viajero cuando pregunta por los mejores destinos en Europa. La reputación de la Comunidad Valenciana es sólida. Se dibuja como un lugar auténtico, sostenible y culturalmente vibrante, pero debe traducirse en mayor presencia algorítmica internacional”, señala Amparo García, CEO de Zeus by LLYC.

El sol y playa pierde peso

El viaje experiencial domina la conversación sobre la Comunidad Valenciana en la IA. La inteligencia artifi cial está reconociendo la autenticidad cultural, la gastronomía mediterránea y la innovación urbana como nuevos atributos de identidad de la región.

La gastronomía es la categoría con mayor visibilidad (23,5%). Le siguen la naturaleza (22,3%) y la cultura (21,9%). Entre las tres concentran el 67,7% del interés global.

El sol y playa pierde protagonismo como elemento diferenciador. Aunque sigue presente, solo supone una de cada seis resultados (16,9%). Ya no defi ne la motivación principal del viajero. El lujo/premium empieza a ser un nicho incipiente para la región, que ofrece una clara oportunidad de crecimiento.

El déficit anglosajón

El análisis revela un panorama de contrastes. La Comunidad Valenciana ostenta un liderazgo indiscutible en nuestro mercado. La IA cita a esta región de forma recurrente cuando se pregunta, por ejemplo, los mejores destinos para visitar en España o por viajes culturales en el Mediterráneo. Sin embargo, hay una menor visibilidad en los mercados anglosajones, Reino Unido y Estados Unidos.

En los mercados anglosajones, las IA priorizan las grandes capitales y los destinos icónicos. La visibilidad de la Comunidad Valenciana es inferior al 2% lo que la sitúa fuera de la “lista corta” de respuestas principales. Aparece más como “alternativa mediterránea” que como “destino líder”. Es un hidden gem (joya oculta) o un off the beaten path (fuera de los caminos más transitados), lo que sugiere potencial de descubrimiento más que posicionamiento consolidado.

Sentimiento positivo

El estudio deja otra conclusión destacada: la Comunidad Valenciana goza de un sentimiento marcadamente positivo en todos los mercados, con una valoración excepcional en España (90,6%) donde se considera un destino completo, asequible y con vida local.

En Reino Unido (90,5%) y Estados Unidos (88,5%), las cifras también son muy elevadas. En ambos casos el desajuste entre satisfacción y visibilidad indica que los algoritmos tienen menos datos y contexto sobre la Comunidad Valenciana que sobre sus competidores.

Narrativa: dependencia de terceros

La narrativa sobre la Comunidad Valenciana en la IA está siendo construida en gran medida por plataformas de terceros, lo que diluye el control del mensaje y lo hace vulnerable a percepciones de otros.

Al analizar las fuentes específicas que citan la región, se observa una fuerte dependencia de TripAdvisor y Wikipedia en todos los mercados. Mientras, los portales oficiales como VisitValencia.com y Spain.info aparecen como fuentes relevantes, especialmente en el mercado español, pero su frecuencia de citación es menor que la de las grandes plataformas de UGC o reseñas, lo que indica que la IA otorga un gran peso a la validación de terceros. La IA premia los formatos que responden de forma directa y estructurada a las necesidades del usuario. Esto incluye listas o guías, por ejemplo.

En definitiva, el informe revela un posicionamiento con claras oportunidades para la Comunidad Valenciana en la nueva era del turismo conversacional. Cuenta con fortalezas como el liderazgo gastronómico, la sólida reputación cultural o el sentimiento positivo general, pero también tiene debilidad y retos. Entre ellos, la brecha de visibilidad, una narrativa desequilibrada y la dependencia de terceros.

Por eso, el estudio propone una nueva estrategia basada en el concepto de Marketing Dual, que busca influir tanto en el “cerebro humano” de los viajeros como en el “cerebro algorítmico” de los modelos de IA. Para ello, recomienda reforzar el contenido digital estructurado, promover la visibilidad en fuentes de confianza y potenciar categorías con menor presencia como el turismo de lujo y las experiencias deportivas o naturales.

El objetivo es que el futuro del turismo valenciano pase por convertir sus valores de autenticidad, sostenibilidad y gastronomía en una ventaja competitiva dentro del nuevo ecosistema de inteligencia artificial.