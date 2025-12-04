El subdirector de Emergencias de la Generalitat afirma que los políticos del CECOPI retrasaron el ES-Alert

El subdirector de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, ha comparecido ante la jueza que investiga la gestión de la DANA de València. Se trata de una de las personas presentes en la reunión del CECOPI que tuvo lugar durante la tarde-noche del veintinueve de octubre. Suárez ha declarado ante la magistrada que la alerta masiva a los móviles estaba preparada mucho antes de las 20:11 horas pero que, si no se envió antes, fue por los representantes políticos presentes en el CECOPI.

El subdirector de Emergencias de la Generalitat ha defendido que él mismo ya planteó enviar el ES-Alert nada más empezar el CECOPI a las 17:00 horas y que insistió poco rato después, pasadas las 17:30 horas. Un extremo que, en este sentido, contradice la versión de la exconsellera imputada Salomé Pradas, quien viene manteniendo que no se habló de la alerta masiva a la ciudadanía hasta pasadas las 19:00 horas del veintinueve de octubre.

Jorge Suárez ha afirmado que todo ello se acabó retrasando porque tanto Pradas como el presidente de la Diputación de València, Vicent Mompó, querían consultar previamente el envío del mensaje con los alcaldes y alcaldesas de las áreas afectadas y que, además, pidieron cambiar el mensaje de alerta no por cuestiones de seguridad sino por cuestiones lingüísticas.

Pradas y Mompó, siempre según Suárez, pidieron sustituir 'Tipus' por 'Tipo' o 'Aquest' por 'Este'. Se llegó a contemplar incluso una versión en inglés que, finalmente, se descartó.