Los CLERS plantean una moratoria inmediata a la construcción en zonas inundables

Los Comités Locales de Emergencia y Reconstrucción trasladarán al gobierno central una propuesta de moratoria inmediata a la construcción en zonas inundables en los municipios afectados por la DANA de 2024. Recuerdan que a pesar de que está pendiente la aprobación del mapa de peligrosidad de inundaciones, que está elaborando el Ministerio de Transición Ecológica, al menos una decena de ayuntamientos han planteado nuevos polígonos, la ampliación de centros comerciales o zonas residenciales.

Según Rut Moyano, portavoz de los CLERS, estos proyectos podrían agravar los efectos de futuras lluvias intensas.

Reitera que lo último que necesitan las zonas afectadas es que se destruya huerta y que se debe apostar por renaturalizar la comarca de l´Horta Sud. Afirman que esta moratoria es una medida necesaria para garantizar la seguridad climática, la resiliencia del territorio y la protección de las comunidades que viven en él.