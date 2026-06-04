Cáritas Valencia registró un aumento "significativo" de atenciones en 2025 por la DANA

Cáritas Diocesana de Valencia atendió en 2025 a un 33% más de personas con respecto al año anterior y la DANA fue una de las causas de ese aumento. Así se recoge en la memoria anual que ha presentado este jueves la entidad, que acompañó a un total de 73.742 personas durante el pasado ejercicio.

El incremento, según ha explicado a Onda Cero Aurora Aranda, directora de la entidad, contrasta con un descenso del porcentaje de extranjeros atendidos. En cambio, ha subido la cifra de personas acompañadas por primera vez, muchas de ellas afectadas por las inundaciones.

La entidad ha detectado, además, que la vivienda es el principal factor de desigualdad: 4 de cada 10 personas atendidas ve vulnerado este derecho, bien porque se encuentran en situación de sinhogarismo, bien porque la vivienda no cubre las necesidades de las familias o bien porque están alquiladas o realquiladas sin contrato.

Desde Cáritas Valencia han reclamado "un pacto social en favor de las personas que ven vulnerados sus derechos", tanto de acceso a la vivienda como a un trabajo digno, y que implique a todas las instituciones y la ciudadanía.

En cuanto al proceso de regularización de personas migrantes, en el que colabora la organización, desde el 16 de abril estiman que han acompañado a más de un millar de personas.