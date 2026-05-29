DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Contra el Cáncer Valencia recuerda que fumar y vapear incrementa los riesgos de desarrollar hasta dieciséis tipos de cáncer

La iniciativa llega en un contexto especialmente preocupante en el que el consumo de vapers entre la población joven estudiante se ha triplicado en los últimos años. Para visibilizar la situación ha instalado en nueve puntos de València monoplazas de Fórmula 1 a escala en los que se suelen patrocinar los vapers.

Amparo Sánchez

Valencia |

Contra el Cáncer Valencia ha presentado la campaña en la Plaza de los Pinazo donde se ha instalado uno de los F1.
Contra el Cáncer Valencia ha presentado la campaña en la Plaza de los Pinazo donde se ha instalado uno de los F1. | Onda Cero

Con motivo del día Mundial sin tabaco la Asociación Española contra el Cáncer en Valencia quiere denunciar las estrategias de marketing encubierto de la industria de los vapers para normalizar su consumo promocionándolos a través del deporte. Para ello han sacado a la calle nueve monoplazas de Fórmula 1 a escala de cartón reciclado en distintos puntos de la ciudad.

Con los F1 quieren criticar el uso del deporte para promocionar los vapers.
Con los F1 quieren criticar el uso del deporte para promocionar los vapers. | Onda Cero

Estos vehículos están patrocinados por su vaper sabor a cáncer, un producto ficticio, pero que afirman es el sabor que todos los vapers tienen pero que nadie quiere comprar cuando consume este tipo de productos. Según Natalia Ruiz, responsable de promoción de la salud, es muy importante sensibilizar a la población y denunciar la necesidad de actualizar la normativa.

Enemigo de la sanidad

Desde la Asociación advierten que el tabaco es el enemigo número uno de la sanidad pública y de todos los valencianos puesto que no sólo provoca cáncer de pulmón si no que puede llegar a provocar hasta 16 otros tipos de cáncer. Según Antonio Llombart, presidente del comité técnico, dejar de fumar y pasar a vapear es engañarse a si mismo.

Insiste en que combinar fumar y vapear incrementa los riesgos de desarrollar un cáncer. En la Comunitat Valenciana el tabaco provoca más de 4000 muertos al año por cáncer de pulmón.

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