Camps insiste en volver a la Generalitat con el PP: "No encuentro a nadie con mi bagaje"

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, insiste en liderar el PP de la Comunitat Valenciana y volver a presidir el Gobierno valenciano. Para ello, Camps ha presentado su equipo de campaña, formado por veinte personas "jóvenes y sin cargo público", con el doble objetivo de volver a la primera línea política y ganar las Elecciones Autonómicas 2027 "con mayoría absoluta" en la Comunitat Valenciana.

A ese equipo, el expresident de la Generalitat le ha encargado preparar su campaña electoral pasando antes por un congreso del PP de la Comunitat Valenciana "abierto" y basado en la idea de "un militante, un voto". "En primer lugar, hay que empezar a hablar del año 2027. Hoy por hoy, en el Partido Popular, nadie está hablando del futuro de la Comunitat Valenciana. Nadie", defiende Camps en declaraciones a los medios de comunicación.

"Nosotros ya tenemos un modelo de proyecto de futuro, de prosperidad y bienestar para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana. Parto de las cuatro premisas aquellas que defendí constante y permanentemente y que voy a volver a defender: el agua, la financiación, las infraestructuras y también la seguridad", ha detallado en una convocatoria de prensa celebrado en el casco histórico de València.

El expresident de la Generalitat afirma haber tratado de hablar al respecto tanto con Carlos Mazón como, ahora, con Juanfran Pérez Llorca pero que, según el propio Camps, ninguno de los dos le ha respondido. "Yo sé de lo que estoy hablando. Yo lo he vivido y, durante todos estos años, no he hecho otra cosa que estar al cabo de todo lo que ocurría en nuestro territorio, en España y en el mundo", reivindica Camps.

"Sinceramente, hoy por hoy, no encuentro a ningún otro compañero que tenga este bagaje personal y que, además, ya haya demostrado que cuando dice algo, lo cumple", añade a preguntas de los medios de comunicación en la referida convocatoria celebrada en València y en que su eslogan se ha mostrado bien visible: 'Camps. Ganamos juntos'.

En caso de fracasar en su plan, el expresident de la Generalitat se compromete a asumirlo "con naturalidad". Descarta, además, presentarse bajo las siglas de otras formaciones políticas valencianas.