Camarero afirma ante la jueza de la DANA que no sabía qué era un CECOPI

La vicepresidenta primera del Gobierno valenciano, Susana Camarero, ha declarado este miércoles a la jueza que investiga la gestión de la DANA, que no sabía qué era un Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi).

Susana Camarero ha asegurado que se conectó de manera telemática al Cecopi para conocer la situación y que, durante el tiempo que estuvo en la reunión, tuvo la percepción que la situación en Utiel estaba “bajo control”. Según ha señalado, escuchó que había personas atrapadas en tejados y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajaba en los rescates, pero ha afirmado que nadie le comunicó que hubiera centros de su competencia afectados por la riada.

Ha aclarado que no era miembro del centro y que tampoco sabía qué era un Cecopi. "Yo estaba ocupada en el impacto de la situación que se estaba produciendo. Pero decidí conectarme porque tenía un momento", ha manifestado.

Más tarde, ha continuado, se habló del riesgo en Forata. La entonces consellera de emergencias, Salomé Padras, propuso evacuaciones. En ese momento habló con el secretario autonómico de emergencias, Emilio Argüeso por chat por si había centros dependientes de su consellería afectados.

No habló con Mazón

La vicepresidenta primera ha negado haber tenido contacto alguno con el entonces president de la Generalitat, Carlos Mazón, ni nadie de su entorno el día de la dana. Camarero ha explicado que ella entendía que la situación era "manejada" por la entonces Pradas. Ha insistido en que no recibió ninguna instrucción por parte del president ni tampoco por parte de ninguno de sus colaboradores más cercanos.

Entregará los mensajes del 29O

Susana Camarero también ha indicado a la jueza que finalmente entregará de forma voluntaria los mensajes que se intercambiaron el día de las riadas en un grupo de Whatsapp en el que estaba con el resto de consellers.

La jueza le había hecho este requerimiento para que los aportase de forma voluntaria, al igual que ha hecho con todos los testigos que han prestado declaración en el juzgado de Catarroja donde se instruye la causa penal de la dana.

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Inicialmente Camarero ha respondido que "consultaría y pensaría" si los entregaba para que se incorporasen a la causa y, finalmente, tras un receso en su declaración, ha aceptado tras realizar una consulta, según han informado fuentes judiciales presentes en la declaración.