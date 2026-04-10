Cámara Valencia prevé una desaceleración económica valenciana este 2026 por la guerra en Irán

La guerra de Irán puede causar en la economía valenciana, según Cámara València, una desaceleración de su crecimiento en 2026 después de un cierre sólido en 2025, con un crecimiento del 3,2 por ciento.

Las previsiones apuntan a una revisión a la baja entre el 2 y el 2,5 por ciento. Todo dependerá de la evolución de la guerra en Oriente Próximo.

Así se desprende del informe elaborado por Cámara València. El documento describe un escenario de mucha incertidumbre marcado por el encarecimiento de la energía y la volatilidad de los mercados después del cierre del Estrecho de Ormuz. Jose Vicente Morata es el presidente de Cámara València.

En términos de crecimiento, los principales motores de la economía valenciana en 2026 serán, según Cámara València, el turismo, la construcción y determinadas actividades vinculadas a la tecnología y la defensa.