Los bomberos refuerzan la vigilancia en zonas forestales durante el eclipse ante el riesgo extremo de incendios

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia desplegará este miércoles un dispositivo especial con motivo del eclipse solar, ante la elevada afluencia de personas que se espera en distintos puntos de la provincia para observar el fenómeno.

Una de las principales preocupaciones del operativo estará centrada en las zonas forestales, debido al riesgo extremo de incendio y al incremento del tránsito de personas que puede producirse durante la jornada. Por este motivo, el Consorcio reforzará sus recursos para poder responder con rapidez ante cualquier emergencia. José Luis Paños, bombero del Consorcio Provincial de València, explica cómo se organizará este refuerzo y los medios que estarán disponibles durante la jornada.

El dispositivo especial permanecerá activo desde las 10:00 horas hasta las 00:00 horas, de forma que se mantendrá también una vez haya finalizado el eclipse para cubrir el regreso de la mayor parte de las personas que se hayan desplazado hasta diferentes puntos de observación.

Entre las medidas previstas se encuentra el refuerzo de las brigadas forestales y de la central de comunicaciones, encargada de recibir, gestionar y canalizar los avisos de emergencia. Por su parte, los parques de bomberos de la provincia mantendrán sus efectivos habituales.

Además, los bomberos estarán presentes en los puntos oficiales habilitados para la observación del eclipse. La vigilancia se realizará tanto mediante efectivos desplegados sobre el terreno como a través de drones, con los que se podrán supervisar distintas zonas y detectar posibles incidencias.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos recomiendan a la ciudadanía que, siempre que sea posible, disfrute del eclipse desde zonas urbanas y evite desplazarse a espacios forestales. El objetivo es reducir la concentración de personas en estos entornos y minimizar tanto los riesgos para la población como el peligro de que se origine un incendio forestal.