Basset: No hubo coordinación previa con la Generalitat para organizar la emergencia

El que fuera el Jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia durante la DANA, José Miguel Basset, ha asegurado este lunes durante su comparecencia en la Comisión de Investigación del Congreso de los Diputados que las previsiones meteorológicas eran muy alarmantes ya los días previos a la riada y que no hubo coordinación previa con la Generalitat para organizar la emergencia.

Basset ha dicho que la gestión dependía de la Generalitat y que no tuvieron información completa hasta que la situación ya era muy grave. Preguntado por si deberían de haber sido avisados antes, ha apuntado que esa circunstancia si que se ha dado en gobierno anteriores.

También se le ha preguntado por si tiene miedo de que los políticos que no han estado a la altura de esta tragedia lo responsabilicen a él por ser el jefe operativo de la emergencia, y esta ha sido su respuesta:

El cuerpo de bomberos registró "más de 3.500 avisos desde las 8.00 de la mañana del 29 a las 8.00 de la mañana del día 30", ha recordado. Desmintiendo otros testimonios de altos cargos ante esta misma comisión, que relataron que ese día comenzó "con normalidad", Basset ha declarado hoy que la jornada del 29 de octubre de 2024 fue "excepcional" y que "de normal no tenía nada". No ha podido explicar, sin embargo, por qué no se actuó antes. "¿Se nos tenía que haber avisado antes? Todo es relativo". "Sí es cierto que en otras ocasiones, ante episodios que podían desembocar en una situación peligrosa, sí se han hecho reuniones previas".

Sobre la demora en el envío del mensaje de alerta Es-Alert, ha explicado que él propuso al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, un texto para redactar el mensaje sobre las 18:15 horas, aunque "desconoce el circuito" que siguió esa sugerencia. "Desde que se lanza esa propuesta" él deja de tener responsabilidad, ha aclarado, ya que el Es-alert no se envió hasta las 20.11 horas.

En otro punto de su intervención, Basset ha rechazado las acusaciones del exsecretario autonómico de Emergencias durante la noche de la dana, Emilio Argüeso, que lo ha responsabilizado de la retirada de los bomberos que vigilaban el cauce del barranco del Poyo. "Lo que dice es absolutamente falso. En ningún momento tuve conocimiento de esas movilizaciones y retirada. Si yo hubiera tenido esta información de ese calibre, lo habría puesto sobre la mesa como algo prioritario. Es totalmente falso"