Basset asegura que se le dieron "muchas vueltas" al texto del Es-Alert por la DANA

José Miguel Basset, exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia y responsable del operativo de la emergencia del día de la DANA, ha asegurado, en su segunda comparecencia como testigo en la causa judicial, que "se le dieron muchas vueltas" al texto del mensaje Es-Alert y que el motivo de ese "retraso" lo deben explicar quienes lo gestionaron.

Basset ha acudido este lunes al juzgado de Catarroja para completar su declaración, que no pudo concluir el pasado viernes.

Según fuentes conocedoras de su testifical, ha recordado que él propuso al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, un texto para el mensaje alrededor de las 18:15 horas y que "desconoce el circuito" que siguió esa propuesta.

También ha admitido que no fue consciente de la magnitud del desbordamiento del barranco del Poyo hasta las 21:30 o las 22 horas de aquel 29 de octubre, cuando en su opinión "ya no se podía hacer nada".

Según han indicado fuentes presentes en la declaración de Basset, ha insistido en que no se puede tener certeza de cómo va a actuar la población ante un determinado mensaje, motivo por el cual solicitó también la intervención de un especialista en este tipo de avisos.

Ha concluido, además, que con la información que aportó la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en su opinión era imposible prever lo que sucedió.

Para Basset, faltaron datos sobre las lluvias que se iban acumulando en cada punto, pero incluso en caso de haber tenido esos datos, no había especialistas para su análisis porque no se constituyó formalmente un grupo de seguimiento del riesgo, ha señalado.

Sobre la llegada del entonces president, Carlos Mazón, al Cecopi, ha explicado que no hubo una notificación formal de cambio de mando y ha dudado incluso de que ejerciese la dirección junto a Pradas una vez incorporado al Cecopi.

El testigo ha llegado a los juzgados sobre las 9.15 horas y, en declaraciones a los medios de comunicación que esperaban en la puerta, ha manifestado: "Vamos a ver si somos capaces de acabar y damos este episodio por cerrado, al menos por mi parte".

Preguntado por cómo se encuentra, ha dicho: "En principio bien, no tengo por qué estar mal. Vengo a contar lo que pasó y ya está, no tengo más misterio. Espero que no sea muy largo, el otro día muy largo", ha añadido.

Una vez en el juzgado, Basset, a preguntas de acusaciones particulares y populares personadas en el procedimiento, ha indicado que sobre las 7.30/7.45 horas del día de la dana ya empezaron a haber servicios y algún rescate. Cree que el primero debió ser en Requena (Valencia).

En su declaración anterior, Basset aseguró que fue "incomprensible" el retraso en el envío del Es Alert a la población el día de la dana "cuando ya había una propuesta consensuada".

Al respecto, apuntó que en la tarde de la riada, en pleno Cecopi, él mismo propuso a las 18.13 horas un texto de Es Alert para que la población permaneciera en sus domicilios, aunque luego desconoce que pasó con ese mensaje. Finalmente se remitió uno distinto a las 20.11 horas. Por otro lado, afirmó que esa tarde no tuvo conocimiento de la retirada de efectivos que vigilaban el barranco del Poyo: "Me enteré días después".

Fuentes del entorno de Pradas han resaltado que el testigo ha confirmado "de nuevo" que no se habló del Poyo en el Cecopi, que Aemet y la CHJ eran los que "debían de dar datos procesados e interpretados de caudal de los barrancos" y que, sin estos datos, "no se podía prever lo que sucedió". También "ha dejado claro" que Pradas no paró ni interfirió en el envío del Es Alert y que los predecesores de la exconsellera no tenían conocimientos de emergencias, "solo lo tuvo un secretario autonómico".