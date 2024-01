Rubén Baraja: "Es una victoria para disfrutar"

Una vez más Mestalla se llenó. Fueron 44.973 espectadores los que pudieron disfrutar de posiblemente la mejor primera media hora que se ha vivido esta temporada en Mestalla. Y de una victoria 3-1 ante el Villarreal que permite a los valencianistas cerrar la primera vuelta con 26 puntos.

Pese a la ilusión que está generando este equipo, el técnico quería mantener los pies en el suelo y no piensa en si mirar hacia arriba en la clasificación o hacia abajo. "No quiero entrar en estas valoraciones. Solo quiero disfrutar de este momento. Hemos vuelto de Navidad y hemos hecho un buen partido y queremos disfrutar como ha hecho Mestalla que nos ha empujado y ayudado, y entrar en valoraciones de futuro no nos lleva a nada. La competición nos pondrá donde nos merecemos. Ahora estamos en buena situación pero tenemos que tener equilibrio, como en los momentos en que en 4 ó 5 partidos no hemos podido ganar y ahora llevamos dos victorias seguidas. Disfrutar hoy a y a pensar en el siguiente que será la Copa del Rey", afirmaba el Pipo.

Sobre el partido reconocía que "la primera media hora ha sido muy buena en lo que requería el partido: ritmo alto y presionantes y que el Villarreal se sintiera incómodo porque el Villarreal con pelota tiene calidad. Y cuando tienes buenos momentos y lo traduces en el resultado con un 2-0 te genera una gran confianza. El trabajo del equipo se ha traducido en una gran victoria ante un gran rival".

Gayá y Pepelu

El encuentro sirvió para el regreso del capitán quien con apenas unos minutos de partido dio una gran asistencia para que Yaremchuk marcara el primero del encuentro. "No me gusta personalizar, pero Jose para nosotros es un jugador importante, que lo hemos tenido fuera un tiempo y nos da esa profundidad en banda izquierda y ha estado muy certero en la elección de la jugada que nos ha dado la posibilidad de ponernos por delante", reconocía Baraja.

Sobre el buen partido realizado una vez más por Pepelu que firmó dos goles aseguraba que "sigue en la buena dinámica de la temporada y además tiene la suerte de meter los dos penaltis y se valora mucho más. Está siento constante en el rendimiento y ayudando al equipo".

26 puntos para cerrar la primera vuelta

La victoria ante el Villarreal supone que los valencianistas terminen la primera vuelta con 26 puntos. "No soy mucho de hacer cuentas y cálculos. Nuestro planteamiento es competir en cada partido. Hoy era un día para nosotros importante. Empezaba de nuevo la temporada tras el parón de Navidad, jugamos en casa ante un gran rival y hemos conseguido el objetivo de hacer un buen partido, ser competitivos y llevar a cabo el plan de partido ante un equipo de gran calidad. Hemos tenido la fortuna de acertar que siempre te da confianza y la sensación para mí ha sido buena del partido y ahora queda disfrutar. Nunca hago cálculos y números. Solo voy al día a día".