PREVISIÓN FIN DE SEMANA

La ola de calor remite este viernes en la Comunitat Valenciana y bajarán las temperaturas

Según Aemet, este viernes predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, desarrollándose nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte por la tarde.

EFE

València |

En la imagen, varios turistas tratan de mitigar el calor bajo una nube de agua vaporizada en la plaza de la Reina de Valencia.
En la imagen, varios turistas tratan de mitigar el calor bajo una nube de agua vaporizada en la plaza de la Reina de Valencia. | EFE/Manuel Bruque

Tras la reciente ola de calor, este viernes se espera un descenso generalizado de las temperaturas en toda la región, aunque será especialmente significativo en la Marina Alta; soplará viento del este al mediodía y podrían producirse chubascos con tormenta en el interior de la mitad norte por la tarde.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral y de nubes de evolución diurna en el interior de Castellón durante la segunda mitad del día, de modo que no se descartan chubascos. Las temperaturas seguirán con pocos cambios, viento flojo de componente norte en el litoral y de dirección variable en el resto, tendiendo a componente este al mediodía.

Avisos

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso de nivel amarillo para este viernes, entre las 15 y las 22 horas, por lluvias de hasta 20 litros en un hora en el interior sur de Castellón e interior norte de Valencia. Este aviso va acompañado de otro por tormentas, granizo menor de dos centímetros y rachas de viento muy fuerte.

En el interior de Alicante se mantiene el aviso amarillo por máximas de hasta 39 grados, 37 en el interior sur de Castellón y litoral norte de Valencia y 36 en el litoral sur de Castellón y litoral sur de Alicante.

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