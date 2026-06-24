Bajan un 7,7% las separaciones, divorcios y nulidades matrimoniales en la Comunitat

El número total de demandas de disolución matrimonial (separaciones, divorcios y nulidades) registrados en la Comunitat Valenciana durante el primer trimestre de 2026 se redujo un 7,7 por ciento respecto al mismo trimestre de 2025.

Según los datos recogidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial, los órganos judiciales valencianos registraron en ese periodo un total de 2.690 demandas de este tipo, frente a las 2.913 de un año antes.

Entre enero y marzo de este año, las separaciones, tanto consensuadas como no consensuadas, y los divorcios contenciosos disminuyeron respecto al mismo periodo de 2025. Al contrario, los divorcios consensuados, 1.677 en total, aumentaron en un 1,7% en el periodo analizado.

Las 919 demandas de divorcio no consensuado suponen un descenso interanual del 20,7%. Por su parte, las demandas de separación no consensuada, que fueron 23 en el primer trimestre de 2026, descendieron un 23,3%, y las demandas de separación consensuada, 69, lo hicieron en un 2,8% respecto al año anterior.

Además, durante el primer trimestre del año se presentaron dos demandas de nulidad, la mitad respecto del mismo periodo del año pasado, cuando se registraron cuatro nulidades.

En relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2026, la Comunitat Valenciana ocupa la segunda posición en cuanto a demandas por cada 100.000 habitantes con una tasa de 49,6, solo por detrás de Navarra, con 52,4.

También por encima de la media nacional, que fue de 42,4 demandas por cada 100.000 habitantes, se encuentra Baleares, con 49,3, Asturias, con 47,2; Cantabria, con 44,8; Murcia, con 44,3; Aragón, con 44,2; Castilla-La Mancha, con 44, y Andalucía, con 43,8. Los territorios con las tasas más bajas fueron Aragón, Castilla y León, con 36,1; País Vasco, con 36,7; La Rioja, con 37,3; Madrid, con 37,4; Extremadura, con 39,7; Galicia, con 41; Cataluña, con 41,4, y Canarias, con 41,7.

Por provincias, durante el primer trimestre de 2026 se presentaron 1.543 demandas de disolución en Valencia, 863 en Alicante y las restantes 284 en la provincia de Castellón.

Paralelamente, en el periodo analizado se presentaron en los órganos judiciales de la Comunitat Valenciana 451 demandas de modificación de medidas consensuadas, lo que ha supuesto un aumento interanual del 28,5%. El número de demandas de modificación de medidas no consensuadas, 895, tuvo una variación a la baja del 9,2%.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas durante el primer trimestre del año en territorio valenciano fueron 648, un 12,3% más que en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, las no consensuadas, 713, disminuyeron un 13%.

Por provincias, en la de Valencia se presentaron 723 demandas de modificación de medidas, tanto consensuadas como no consensuadas, durante el primer trimestre del año 2026. En la de Alicante fueron 382 y en la provincia de Castellón, 105.

Las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas y contenciosas presentadas en los órganos judiciales de la provincia de Valencia fue de 721. En Alicante se presentaron 501 y en la provincia de Castellón, 139.