La vía comercial más importante de la ciudad de València luce ya su nueva cara. El Ayuntamiento ha dado por finalizadas las obras de reurbanización de la calle Colón, que arrancaron el pasado 15 de junio y han supuesto una inversión de dos millones de euros.

El gobierno local ha destacado que los trabajos han acabado tres semanas antes de lo previsto, cumpliendo así el compromiso de tenerlos listos antes del inicio de la campaña de Navidad y Reyes. Además, la finalización de la intervención “se adelanta al incremento de actividad de finales de noviembre con motivo del 'Black Friday'” y se ha ejecutado “sin cortar por completo la circulación y manteniendo el acceso a los comercios”.

Las obras han permitido la renovación y ampliación de casi 22.000 metros cuadrados en las aceras de Colón, la plaza de los Pinazo y la calle Cerdán de Tallada. En la calzada se ha colocado asfalto fonoabsorbente, destinado a reducir el ruido del tráfico. Además, la reordenación de algunos carriles agiliza los giros y favorece la fluidez de la circulación.

Más espacio en las aceras

La reforma ha permitido ganar aproximadamente 620 metros cuadrados de espacio útil en las aceras gracias a la retirada de elementos impropios. En este sentido, las estaciones de Valenbisi y las horquillas de aparcamiento de bicicletas se han trasladado a la calzada, liberando superficie antes ocupada por estos elementos y despejando los recorridos peatonales. También se han trasladado 134 plazas de estacionamiento de motocicletas a calles adyacentes.

La intervención ha incorporado, además, alcorques de mayor tamaño para alojar árboles de más porte y favorecer la sombra. El mobiliario urbano se ha renovado con 60 bancos y sillas y 90 papeleras, junto con mejoras de señalización y semáforos específicos para bicicletas. También se han instalado bolardos en accesos laterales para evitar estacionamientos indebidos que dificultan los giros y el paso de los autobuses de la EMT.

La actuación ha seguido los criterios de la guía de unificación estética para actuaciones de reurbanización en Ciutat Vella aprobada por el Ayuntamiento. Es, además, la primera actuación del ‘Plan Valentia’ de embellecimiento del centro histórico.