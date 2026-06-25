El Ayuntamiento de València abre al público el jardín polinizador creado en el antiguo cauce del Turia

El Ayuntamiento de València tiene previsto abrir al público “entre este jueves y el viernes” el solar que quedaba por urbanizar en el tramo VI de los jardines del Turia, que es el que está situado frente a las Torres de Serranos. La actuación ha transformado la parcela en un jardín de especies de insectos polinizadores -como abejas o mariposas- que fomentará la biodiversidad en la ciudad.

El jardín ocupa una superficie de 6.000 metros cuadrados y cuenta con un espacio para instalar hoteles de insectos y otro con juegos de madera. El proyecto ha precisado de un informe previo favorable del Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico del Ayuntamiento, al tratarse de un espacio que se encuentra enmarcado por elementos de gran valor patrimonial como las Torres y las Alameditas de Serranos o el pretil del río Turia.

El ajardinamiento está concebido como una gran plantación para la diversidad y con función pedagógica y de descubrimiento. El espacio queda estructurado por un recorrido principal, plenamente accesible, y cuenta con otros cuatro accesos de menores dimensiones que funcionan como inicio de caminos de menor entidad.

En la zona se distinguen tres zonas diferenciadas: una de rambla, otra con ligeras elevaciones y un tercer espacio singularizado que será la zona para hoteles de insectos. El conjunto del proyecto queda protegido por un cerramiento perimetral de postes de madera de baja altura inserto en la vegetación. Se trata de un proyecto ‘heredado’ del mandato pasado y que ha costado 433.000 euros.