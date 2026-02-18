TIEMPO ALERTAS

Aviso naranja este jueves por vientos de hasta 100 km/h en el norte de Castellón

Este miércoles, desde las 20 horas, aviso amarillo en el interior de Alicante y de Valencia por viento del oeste con rachas máximas de 80 km/h

EFE

Valencia |

Vista de los molinos de viento del parque eólico Torremiró (Morella), en Castellón, en una imagen de archivo.
Vista de los molinos de viento del parque eólico Torremiró (Morella), en Castellón, en una imagen de archivo. | EFE/Andreu Esteban

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso naranja (riesgo importante) en el norte de Castellón por viento del noroeste con rachas máximas de 100 kilómetros por hora.

Además, este jueves habrá aviso amarillo (riesgo) en el interior de Alicante y Valencia, por viento del oeste con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, en el interior sur de Castellón por viento del noroeste con rachas máximas de 80 km/h, y en el litoral sur de Castellón por vientos del noroeste con rachas máximas de 70 km/h.

Este miércoles, desde las 20 horas, aviso amarillo en el interior de Alicante y de Valencia por viento del oeste con rachas máximas de 80 km/h.

Además, desde las 15 horas de este miércoles aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Castellón y en el litoral norte de Valencia por viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer