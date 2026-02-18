Aviso naranja este jueves por vientos de hasta 100 km/h en el norte de Castellón

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido para este jueves el aviso naranja (riesgo importante) en el norte de Castellón por viento del noroeste con rachas máximas de 100 kilómetros por hora.

Además, este jueves habrá aviso amarillo (riesgo) en el interior de Alicante y Valencia, por viento del oeste con rachas máximas de 80 kilómetros por hora, en el interior sur de Castellón por viento del noroeste con rachas máximas de 80 km/h, y en el litoral sur de Castellón por vientos del noroeste con rachas máximas de 70 km/h.

Este miércoles, desde las 20 horas, aviso amarillo en el interior de Alicante y de Valencia por viento del oeste con rachas máximas de 80 km/h.

Además, desde las 15 horas de este miércoles aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Castellón y en el litoral norte de Valencia por viento del oeste y suroeste con intervalos de 50 a 60 km/h (fuerza 7).